Miały ratować życie, ale nie zawsze spełniają swoją rolę. UOKiK ostrzega

UOKiK wziął pod lupę szczególnie ważną grupę produktów, które mogą uratować życie. Część z nich jednak może nie spełniać tego zadania właściwie.

Te produkty miały zwiększać bezpieczeństwo – ale nie wszystkie zdały test UOKiK-u

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje kolejne raporty z kontroli wybranych produktów. Przykładowo w czerwcu 2026 roku UOKiK przyjrzał się kaskom, rowerom i hulajnogom – warto przy okazji przypomnieć, że od 3 czerwca 2026 roku w Polsce jeżdżenie w kasku na rowerach, hulajnogach elektrycznych i innych urządzeniach transportu osobistego, jest obowiązkowe do ukończenia 16. roku życia.

Teraz UOKiK wziął pod lupę kolejną grupę produktów, od których może zależeć ludzkie życie. Każdy kierowca, rowerzysta czy pieszy, poruszający się w pobliżu słabo oświetlonych dróg, powinien wyposażyć się w odblaskową kamizelkę ostrzegawczą czy kurtkę z odblaskami. Wygląda jednak na to, że nie każdy tego typu produkt zapewnia wystarczające polepszenie widoczności użytkownika.

Od lipca do września 2026 roku wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej z Gdańska, Kielc, Warszawy i Wrocławia skontrolowały oznakowanie i dokumentację 10 modeli odzieży ostrzegawczej, w tym sześciu kamizelek (pięć z Chin, jednego modelu pochodzenia nie ustalono) oraz czterech kurtek ostrzegawczych (trzy z Chin, jedna z Polski). Za weryfikację zapewnienia odpowiedniej widoczności użytkowników odzieży odpowiadali eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Kamizelki i kurtki pod lupą UOKiK-u – do tych modeli są zastrzeżenia

W toku kontroli zweryfikowano wymagania formalne, w tym:

prawidłowe oznakowanie CE,

prawidłową deklarację zgodności,

certyfikat badania typu UE, potwierdzający spełnianie wymagań przez niezależną jednostkę notyfikowaną,

dokumentację techniczną,

dane identyfikujące produkt,

nazwę i dane adresowe producenta/importera,

prawidłowo sporządzoną instrukcję w języku polskim.

źródło: UOKiK

Nieprawidłowość w kwestii wymogów formalnych stwierdzono zaledwie przy jednym modelu.

Z kolei badania laboratoryjne, przeprowadzone przez ITS, skupiły się na sprawdzeniu:

współczynnika odblasku materiału nowego – jest to parametr odpowiedzialny za widoczność materiału w nocy przy oświetleniu światłami nadjeżdżającego pojazdu, im niższa wartość, tym mniej światła zostaje odbite, a dystans, z którego można dostrzec użytkownika, jest krótszy,

barwy i współczynnika luminacji materiału – parametry te odpowiadają za widoczność materiału w ciągu dnia, określają odcień i jasność barwy materiału, w tym przypadku im ciemniejsze i mniej intensywne kolory, tym gorzej dostrzec je na drodze, materiał odbija mniej światła, a barwa zlewa się z otoczeniem,

odporność materiału tła na promieniowanie świetlne, która odpowiada za odporność na płowienie barwy pod wpływem promieniowania słonecznego podczas normalnego użytkowania odzieży ochronnej – to ważny parametr, gdyż płowiejący materiał zwykle oznacza zmianę barwy na jaśniejszą i zmniejszenie intensywności, wpływając na pogorszenie widoczności w ciągu dnia.

Eksperci z ITS zakwestionowali dwie kamizelki oraz jedną kurtkę. W jednej ze zbadanych kamizelek oraz jednej kurce zauważono nieprawidłowości dotyczące wartości współczynnika odblasku materiału nowego. Ponadto w dwóch kamizelkach uznano niezgodność w związku z barwą materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne. Dodatkowo w jednym modelu kamizelki wykryto niewłaściwe wartości współczynnika luminacji po badaniu odporności na promieniowanie świetlne.

źródło: UOKiK

Warto wspomnieć, że każdy niezgodny produkt wykonany został w odcieniu pomarańczowym. W żółtych modelach nie wykryto nieprawidłowości.

W przypadku trzech zakwestionowanych modeli skierowano pismo do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Sprawy mogą zakończyć się postępowaniami administracyjnymi oraz nałożeniem kar.