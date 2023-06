Żółty kolor opanuje strony z zakupami online. Nadchodzi InPost Pay

Grupa Integer, zarządzana przez Rafała Brzoskę, to biznes, który wciąż się rozwija. Paczkomaty stały się niezbywalnym elementem krajobrazu miast i wsi, więc czas na kolejną wielką przemianę InPostu – tym razem w dziedzinie usług finansowych.

Zakupy w sieci łatwiejsze dzięki InPost Pay

Może być tak, że do zakupów przez internet zniechęca nas ogrom rzeczy, które trzeba zrobić, by potwierdzić zakup. Wybierz produkt, wrzuć go do koszyka, określ metodę płatności, wygeneruj kod w aplikacji bankowej lub wpisz dane karty płatniczej, zapłać, znów przejdź do apki bankowej, by potwierdzić płatność lub przepisz w odpowiednie okienko kod z SMS-a. To sporo klikania!

Właśnie całego tego żonglowania aplikacjami, potwierdzania i klikania po tysiąckroć chce uniknąć Rafał Brzoska, który już na początku 2023 roku wspomniał o usłudze InPost Pay. Jak sam wskazał, ma to być największa innowacja od czasu Paczkomatu, a sami przecież wiemy, jak bardzo automaty paczkowe zmieniły nasze podejście do zamawiania produktów z internetu i samego nadawania przesyłek.

Jak bliscy jesteśmy premiery nowego produktu InPostu? Całkiem możliwe, że nie będziemy musieli na niego zbyt długo czekać!

Testy nowej usługi płatniczej

W styczniu Rafał Brzoska informował, że pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku ruszą testy nowej usługi InPost Pay. Wybrane sklepy miały korzystać z tego innowacyjnego systemu płatności. Mamy już końcówkę czerwca, więc można bezpiecznie założyć, że testy nadal trwają, albo nawet już się zakończyły.

Podczas spotkania z partnerami handlowymi, Rafał Brzoska przekazał kilka dodatkowych informacji o nowym produkcie firmy. Ma to być prawdziwa rewolucja na polskim rynku zakupów online. InPost Pay, zintegrowany z aplikacją firmy, umożliwi błyskawiczne płatności, eliminując zbędne kliknięcia. W początkowej fazie, z tego systemu skorzysta około 1500 sklepów internetowych z Polski.

Mamy kolejkę chętnych do implementacji naszej usługi płatnościowej. Rafał Brzoska, prezes grupy Integer (cytat: wirtualnemedia.pl)

Na konferencji nie podano żadnych terminów wdrożenia nowego rozwiązania. Skoro InPost był w stanie przekazać pierwsze konkretne informacje na temat integracji płatności z tak dużą liczbą sklepów, to niewykluczone, że nie będziemy musieli zbyt długo czekać na wypróbowanie tego narzędzia. Może uda się to zrobić jeszcze w tym roku?