InPost zaczął stawiać… przystanki autobusowe z Paczkomatami

InPost, jako lider w obszarze automatów paczkowych, nieustannie stara się utrzymać swoją przewagę nad konkurencją, która szybciej lub wolniej rozbudowuje swoją sieć maszyn. Firma Rafała Brzoski zdecydowała się jednak na ruch, który jest zaskakujący.

InPost postanowił stawiać… wiaty solarne na przystankach autobusowych

Mieszkańcy Polski przyzwyczaili się do widoku automatów paczkowych na każdym kroku – sam InPost ma już ponad 20 tys. Paczkomatów, a konkurencja łącznie kolejnych kilkanaście tysięcy (na przykład DPD ponad 5000, Orlen ponad 3,3 tys., a Allegro ponad 3000). Operatorom maszyn coraz trudniej znaleźć miejsce na urządzenie, ale InPost właśnie znalazł zaskakujący sposób.

Firma Rafała Brzoski poinformowała dziś, że rozpoczęła nowy projekt budowania wiat solarnych na przystankach autobusowych we wsiach i miasteczkach. Trzeba przyznać, że to genialne rozwiązanie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w takich lokalizacjach automatów paczkowych jest zdecydowanie mniej niż w większych miastach. Po drugie z przystanków korzysta codziennie wiele osób – to więc idealne miejsce dla Paczkomatu.

Pierwsza wiata solarna z Paczkomatem została zainstalowana w gminie Nędza w województwie śląskim. Swoje określenie zawdzięcza temu, że na dachu przystanku autobusowego znajdują się 4 panele słoneczne o łącznej powierzchni 5,25 m², które mogą wygenerować energię o maksymalnej mocy 720 W (rocznie 680 kWh). Paczkomat wykorzystuje jednak tylko część wyprodukowanej przez panele energii – 79%, podczas gdy pozostałą oświetlenie oraz wbudowane gniazda USB i ładowarki indukcyjne.

InPost nie zamierza poprzestać na jednej wiacie

Operator Paczkomatów zapowiedział, że zamierza zainstalować kolejne wiaty solarne w gminie Słupno oraz… Kielcach. Nazywanie Kielc „małą miejscowością” (a takie określenie pada w informacji prasowej) prywatnie uznaję za faux pas, gdyż mają one ponad 180 tys. mieszkańców i są stolicą województwa świętokrzyskiego, jednak z pewnością nikt nie obrazi się za postawienie tego typu konstrukcji w tym mieście.

źródło: InPost