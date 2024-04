The Boring Phone to oryginalny telefon, bo tylko dla pełnoletnich

Codziennie mam z tyłu głowy, że powinienem spodziewać się niespodziewanego, bo każdy dzień może przynieść coś, co mniej lub bardziej zaskoczy branżę i konsumentów. Tak było niedawno w przypadku ogłoszenia Huawei dotyczącego przyszłości serii P i tak też jest tym razem – prawdopodobnie nikt nie domyśliłby się, że taki telefon trafi na rynek.

The Boring Phone to niby nudny telefon

The Boring Phone można przetłumaczyć jako nudny telefon. Można mu wiele zarzucić, ale na pewno nie to, ze jest nudny. Dziś na rynku na próżno szukać podobnych konstrukcji – ta jest naprawdę wyjątkowa. I to nie dlatego, że wygląda jak komórka z początku XXI wieku.

Po pierwsze obudowa The Boring Phone jest całkowicie transparentna – można zobaczyć, co ma w środku (Nothing Phone aż tyle nie pokazuje). Po drugie telefon jest owocem oryginalnej współpracy – HMD, Heinekena i Bodega. Powstał po to, aby podczas wieczornych wyjść ludzie mogli w pełni skupić się na interakcjach między sobą, podczas gdy dziś standardem jest korzystanie ze smartfonów nawet podczas spotkań ze znajomymi.

Z uwagi na fakt, że współtwórcą The Boring Phone jest firma, która sprzedaje alkohol, strona poświęcona temu telefonowi (w domenie heineken.com) jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich – przy pierwszym wejściu na nią trzeba podać swoją datę urodzenia.

The Boring Phone pod względem funkcjonalnym to typowy dumb phone – nie można na nim korzystać z aplikacji społecznościowych i innych programów, dostępnych na smartfonach. Dostępna jest jednak legendarna gra Snake. Telefon ma jednak służyć głównie do dzwonienia i SMS-owania. HMD informuje, że akumulator pozwoli na maksymalnie 20 godzin rozmów. Czas pracy w trybie czuwania sięga zaś 7 dni.

Co ważne, The Boring Phone obsługuje technologię 4G, co w urządzeniach tego typu jest bardzo ważne. Ponadto na jego pokładzie znajdują się dwa wyświetlacze: 2,8-calowy wewnątrz i 1,77-calowy na zewnątrz oraz aparat VGA i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Gdzie będzie można kupić The Boring Phone?

The Boring Phone zostanie po raz pierwszy publicznie pokazany na żywo już jutro podczas Milan Design Week. Następnie planowane jest rozdanie telefonów biesiadnikom na całym świecie (ze strony Heinekena wynika, że powstało 5000 sztuk). W zestawie z nim znajdą się też holograficzne naklejki. Sprzęt nie trafi do regularnej sprzedaży.

Jeśli żałujecie, to będziecie mogli mieć namiastkę The Boring Phone, ponieważ w czerwcu zostanie udostępniona aplikacja na smartfony, która przekształci je w „nudny telefon” (tak jak Samsung zmienia iPhone’y i nie tylko w Samsungi). Warto też przypomnieć, że to już druga tego typu współpraca HMD – niedawno ogłoszono partnerstwo z firmą Mattel i zapowiedziano Barbie Flip Phone.