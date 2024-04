Nowe rockowe słuchawki Marshall debiutują na rynku

Słynący z urządzeń o rockowej stylistyce Marshall wprowadza do sprzedaży dwa nowe modele słuchawek: Major V oraz Minor IV. Z oficjalnej zapowiedzi dowiadujemy się, czym – poza charakterystycznym wyglądem – mogą pochwalić się te urządzenia.

Marshall Major V – rockowe słuchawki ze 100-godzinnym czasem działania

Marshall Major V to bezprzewodowe słuchawki nauszne, których atutem ma być bardzo długi czas działania – przekraczający 100 godzin na pojedynczym ładowaniu (do tego wystarczy uzupełniać energię przez 15 minut, by zapewnić 15 godzin słuchania muzyki).

Producent przekonuje też o wysokiej jakości dźwięku, podkreślając jego czystość, za co odpowiadać mają niestandardowo dostrojone przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm w połączeniu z technologią Bluetooth 5.3 z LE Audio i Auracast oraz kodeki SBC, AAC i LC3.

fot. Marshall

Nowe słuchawki mają nie tylko charakterystycznie wyglądać, ale też cechować się wysoką wytrzymałością. Ich składana konstrukcja ułatwiać ma zaś transport. Z kolei o wygodne sterowanie zadbają aplikacja mobilna oraz fizyczny przycisk „M”, aktywujący jedną z wybranych funkcji (może na przykład uruchamiać Spotify lub służyć do zmiany ustawień equalizera).

Jeśli zaś chodzi o najważniejsze liczby, to model Major V cechuje się impedancją 32 omy, czułością 106 dB SPL oraz pasmem przenoszenia od 20 do 20000 Hz. Waga z kolei wynosi 186 gramów.

fot. Marshall

Marshall Minor IV – ciekawa propozycja dla zwolenników TWS-ów

Drugą nowością są całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne Marhsall Minor IV. Także w ich przypadku producent zapewnia o pełnym brzmieniu wysokiej jakości oraz długim czasie pracy: do 7 godzin lub ponad 30 godzin wraz z etui, które również utrzymane zostało w charakterystycznej stylistyce. Ważna wiadomość dla zapominalskich: ładowanie przez kwadrans zapewnia 3 godziny odsłuchu.

fot. Marshall

Firma Marshall przeprojektowała konstrukcję słuchawek względem poprzedniej generacji. Dzięki temu mają pewniej leżeć w uszach. Dodatkowo są wodoszczelne, dzięki czemu deszcz ma nie robić na nich absolutnie żadnego wrażenia.

Użytkownicy mają oczywiście możliwość skorzystania z aplikacji i zmiany ustawień equalizera, a wygodną obsługę zapewniać mają dotykowe panele.

No i liczby… Słuchawki mają 12-milimetrowe przetworniki i cechują się impedancją 32 omy, a ich pasmo przenoszenia wynosi 20 – 20000 Hz.

fot. Marshall

Ceny i dostępność

Wystartowało już przyjmowanie zamówień przedpremierowych, a regularna sprzedaż obu urządzeń rozpocznie się 23 kwietnia 2024 roku. Cena słuchawek Major V wynosi 149 euro (równowartość ~650 złotych), a za model Minor IV trzeba będzie zapłacić 129 euro (~560 złotych).