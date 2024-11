Korzystasz z Paczkomatów? Musisz to wiedzieć, żeby się nie zdziwić

InPost ogłosił nową organizację podziału strefowego dla Paczkomatów, PaczkoPunktów oraz odbiorów paczek przez kurierów, a wraz z nimi tzw. godziny graniczne. W jaki sposób je sprawdzić i dlaczego są takie istotne?

Operator Paczkomatów z ważną informacją dla klientów

InPost to jedna z najczęściej wybieranych firm przewozowych w naszym kraju. Klienci mogą korzystać nie tylko z usług kuriera, ale przede wszystkim z Paczkomatów i PaczkoPunktów, dzięki czemu nadanie lub odebranie przesyłki jest wygodne i szybkie.

Operator logistyczny wprowadza coraz to więcej nowości. Niedawno wystartował z programem lojalnościowym InPost, w którym zbiera się InCoiny, w sierpniu br. poinformowano, że zaangażuje się w system kaucyjny, a liczba Paczkomatów – również w nietypowych lokalizacjach – sukcesywnie wzrasta.

Te wszystkie nowości uzupełniają bogatą ofertę firmy, jednak dla sporej części klientów najważniejsze jest, aby przesyłki docierały do miejsca docelowego na czas. Dlatego też warto wiedzieć, co wyszukał portal Spidersweb, że InPost przekazał ważną informację w sprawie nowej organizacji podziału strefowego, który zacznie obowiązywać już od 15 listopada 2024 roku.

InPost zapowiada nowy podział strefowy (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

InPost zapowiada nową organizację podziału strefowego i godziny graniczne

Nowa organizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla klientów, którym szczególnie zależy na tym, aby paczka dotarła na czas. Godziny odbiorów przesyłek z automatów paczkowych, punktów odbioru lub zlecenia podjazdu przez kuriera zależne są od strefy, przypisywanej w zależności od kodu pocztowego.

Godzina graniczna wyznacza najpóźniejszą godzinę nadania paczki – np. dla strefy B jest to 15:00. Dzięki temu przesyłka może ruszyć w drogę do nadawcy jeszcze w tym samym dniu i nie będzie musiała czekać do następnego. Operator w komunikacie zaznacza, że informacja ta nie dotyczy klientów korzystających ze stałych godzin podjazdów kurierskich.

W jaki sposób sprawdzisz godzinę graniczną dla własnego kodu pocztowego?

Jeśli zależy nam na czasie warto zawczasu sprawdzić, jaką godzinę graniczną wyznaczono dla wybranego Paczkomatu, PaczkoPunktu lub odbioru przesyłki przez kuriera.

Jak to zrobić? Bardzo prosto – wystarczy wejść na stronę internetową InPostu i – w odpowiednim oknie – wpisać swój kod pocztowy, a następnie kliknąć „Sprawdź”.

Na ekranie wyświetli się komunikat na temat tego, w jakiej strefie znajduje się dany kod pocztowy wraz z dedykowaną dla niej godziną graniczną.

Dajcie znać czy w ogóle wiedzieliście o istnieniu czegoś takiego jak godziny graniczne. Warto mieć świadomość ich istnienia i znać je dla najbliższych Paczkomatów, żeby się nie zdziwić, że paczka, którą wysłaliśmy, dotrze – zamiast następnego dnia – jeszcze kolejnego.