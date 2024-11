Jesteś w Orange i nie masz 5G? Wkrótce się to zmieni – za darmo

Orange ogłosiło, że rozszerzy dostępność 5G, zapewniając w ten sposób szybki internet większej grupie klientów. Warto podkreślić, że będzie to rozszerzenie bezpłatne i bezterminowe.

Kto zyska dostęp do 5G w Orange?

Oczywiście 5G to przede wszystkim szybszy dostęp do internetu, co z kolei zapewnia odczuwalnie wyższy komfort oglądania filmów w serwisach streamingowych, słuchania muzyki w wysokiej jakości czy pobierania/wysyłania dużych plików. Orange wspomina również o lepszej jakości połączeń oraz rozmów, co też jest kluczową informacją dla wielu klientów.

Możemy więc cieszyć się z faktu, że sieć 5G staje się coraz bardziej powszechna. Rośnie jej zasięg, a także liczba urządzeń, które pozwalają wykorzystać potencjał 5G. Nie powinno więc dziwić, że operatorzy komórkowi także rozszerzają dostępność sieci tej generacji na kolejne oferty.

Orange właśnie poinformował, że klienci, którzy dotychczas nie mieli 5G w swoim planie taryfowym, wkrótce zyskają dostęp do obsługi tej sieci. Dzięki temu otrzymają chociażby możliwość korzystania z internetu o prędkościach sięgających nawet ponad 1 Gb/s. Oczywiście pod warunkiem, że znajdą się w miejscu, w którym 5G faktycznie jest tym reklamowanym 5G, a nie tylko przypudrowanym 4G w kwestii prędkości internetu.

Jak podkreśla operator, zmiana dotyczy klientów, którzy korzystają z ofert na abonament komórkowy, ofert internetu mobilnego lub internetu mobilnego dla domu oraz usług na kartę. W Orange 5G zostanie udostępnione klientom bez opłat i bez limitu czasowego – najpóźniej do 9 grudnia 2024 roku.

Należy pamiętać o spełnieniu tych warunków

Podejrzewam, że dla wielu osób te punkty są dość oczywiste, ale nie zaszkodzi, aby je wymienić. Jeśli chcemy korzystać z sieci 5G w Orange, musimy spełnić następujące warunki:

należy być w zasięgu 5G (mapę zasięgu znajdziesz tutaj),

mieć smartfon lub router obsługujący 5G,

posiadać odpowiednią kartę SIM,

w ustawieniach telefonu mieć włączoną sieć 5G oraz VoLTE.

Na koniec wypada jeszcze podać dość ważną informację. Otóż listę planów taryfowych, objętych zmianą, znajdziemy na stronie Orange. Dostępna jest ona w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”, przy pytaniu „Czy klienci ofert, w których do tej pory nie mieli dostępu do 5G mogą teraz korzystać z 5G w Orange?”.

Warto też dodać, pisząc o Orange, że pomarańczowy operator wczoraj ogłosił świąteczne promocje. Wśród nich znalazł się drugi smartfon za złotówkę.