Startuje program lojalnościowy InPost. Warto zbierać InCoiny?

Wraz z początkiem października aplikacja InPost Mobile debiutuje w nowej odsłonie. Przyjemniejsza dla oka i wygodniejsza na co dzień. Przede wszystkim jednak wprowadza program lojalnościowy – użytkownicy mogą zbierać InCoiny, a następnie wymieniać je na różnorakie nagrody.

Zbieraj InCoiny i odbieraj nagrody – rusza program lojalnościowy InPost

Pierwsze wzmianki o programie lojalnościowym firmy InPost widzieliśmy już w opublikowanym we wrześniu regulaminie. Teraz wreszcie z teorii przechodzimy do praktyki. Jak to działa? InCoiny – czyli punkty lojalnościowe – otrzymamy między innymi za odbieranie i nadawanie paczek poprzez Paczkomaty, dokonywanie płatności z wykorzystaniem systemu InPost Pay czy też robienie zakupów spożywczych z InPost Fresh.

Źródło: InPost

Zebrane punkty pozostaną na koncie przez 2 lata od momentu ich otrzymania. Oczywiście nie trzeba ich gromadzić dla samej rozrywki – można też wykorzystać je na rozmaite nagrody. Między innymi na zniżki i vouchery do sklepów partnerskich, takich jak (w kolejności alfabetycznej) 99Rent, Answear, eSky, G2A, Kiano, Motus, SimplyBuy, Storytel, Tutlo czy Wyjątkowy Prezent.

W zamian za InCoiny będzie można też brać udział w rozmaitych loteriach. Do tego już 15 października wprowadzony zostanie InBox, czyli pudełko-niespodzianka (mystery box), w którym do odnalezienia będą między innymi kody na darmowe nadania i przedłużenie czasu odbioru, smartwatche i hulajnogi elektryczne, wycieczka do Włoch, samochód elektryczny Renault Megane E-Tech oraz mieszkanie w Warszawie o wartości ponad 750000 złotych.

Zbieranie InCoinów nie będzie zwykłą nową funkcjonalnością w aplikacji – to przede wszystkim mnóstwo zabawy, niespodzianek i wyzwań, które pozwolą nam na osiągnięcie kolejnego poziomu zaangażowania użytkowników w usługi InPost. Będzie to dynamiczny, wyjątkowy element naszej aplikacji mobilnej, który pozwoli im na zbieranie nagród i bonusów przy codziennych dostawach zakupów online. Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer InPost

Nowa wersja aplikacji InPost – aktualizacja już ruszyła

Do mnie jeszcze aktualizacja nie dotarła. Otrzymałem jednak informację od działu prasowego, że jej udostępnianie już się rozpoczęło, ale ze względu na dużą liczbę użytkowników zdecydowano się na jej stopniowe wdrażanie. Faktycznie, jest to jedna z najpopularniejszy apek w Polsce – korzysta z niej ponad 13 milionów użytkowników.