InPost stawia na ekologię. Poznajcie nową usługę EkoBox

Każdy krok w kierunku zmniejszenia liczby produkowanych śmieci jak najbardziej należy docenić. InPost ogłosił, że we współpracy z MODIVO wdroży pierwszy w Polsce system zamkniętego obiegu opakowań wielokrotnego użytku.

Opakowania wielokrotnego użytku

Jak słusznie zauważa InPost, codziennie miliony kartonowych opakowań, po dokonanych zakupach internetowych, trafiają na śmietnik. Oczywiście część z nich jest ponownie wykorzystywana, ale nie jest to regułą.

Nic więc dziwnego, że ekolodzy, a także same firmy świadczącego usługi transportu paczek poszukują rozwiązań, które pomogą zmniejszyć rosnącą liczbę produkowanych śmieci. Jednym z ciekawszych pomysłów z pewnością jest EkoBox.

Mamy bowiem do czynienia z programem, w ramach którego każde opakowanie, w którym znajduje się przesyłka zamówiona z dostawą do Paczkomatu, może w łatwy sposób zostać zwrócone. W ten sposób opakowanie nie trafi na śmietnik i zostanie ponownie wykorzystane do wysłania kolejnej paczki.

Usługa dostępna jest w jednym sklepie, ale wkrótce może zostać rozszerzona

Jak już wcześniej wspomniałem, system zamkniętego obiegu opakowań wielokrotnego użytku to wynik współpracy ze sklepem internetowym MODIVO. Obecnie usługa będzie dostępna właśnie w tym sklepie, ale InPost zapewnia, że udostępni możliwość dołączenia do programu EkoBox każdemu odpowiedzialnemu podmiotowi z branży e-commerce, który chce zadbać o środowisko naturalne i ograniczyć ilość generowanych odpadów.

Odbieramy paczkę i co dalej? Zamówienie, które zostanie dostarczone w opakowaniu EkoBox, należy rozpakować i następnie powinniśmy złożyć pudełko w kształt koperty. Odpowiednio złożone pudełko można zwrócić w dowolnym Paczkomacie InPostu, skanując kod zwrotu umieszczony na tym opakowaniu.

Oczywiście opakowanie wraca do sklepu, gdzie przechodzi proces weryfikacji jakościowej i oczyszczenia, a następnie przekierowywane jest do ponownego użycia przez MODIVO. Warto dodać, że cały proces zwrotu jest prosty i dodatkowo klient za każde zwrócone opakowanie otrzyma voucher z rabatem na kolejne zakupy.

Jeśli zainteresował Was program EkoBox, to warto zapoznać się ze szczegółami umieszczonymi na stronie InPostu. Miejmy nadzieję, że wkrótce podobne rozwiązania zobaczymy również w przypadku innych sklepów i faktycznie pozwolą one zrobić coś dobrego dla planety.