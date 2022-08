Taki klient Orange to pożyje! 10 GB darmowego internetu do odebrania

Nigdy nie obrażamy się, jeśli operator sieci komórkowej chce nam sprezentować pakiet internetu. Darmowe gigabajty chętnie przytulę.

10 GB internetu od Orange

Który mamy dzień tygodnia? Ach, tak! To trzeci, w którym człowiekowi nic się nie chce, więc to musi być środa. Poza tym to ten dzień, w którym po odpaleniu aplikacji Mój Orange, pojawia się w niej nowy baner w sekcji „Dla Ciebie”.

Oferty, które były dostępne dla klientów Orange w poprzednich tygodniach nie były zbyt spektakularne. A to 1 GB pakietu internetowego (po prostu wow), a to darmowy okres próbny dla usług pokroju „Znajdź moje dziecko” (praktyczne w opór, kiedy nie masz dzieci) i inne. Na szczęście tym razem nie ma się co powstrzymywać przed kliknięciem w przycisk „Odbierz prezent”. Cóż Pomarańczowi przygotowali dla nas w tym tygodniu?

10 GB internetu za darmo! To bardzo przyjemny pakiet. Niektórym swobodnie wystarczy na kilka dni, a może nawet więcej. Warto przy tym pamiętać o jednym szczególe.

Uruchamiaj pakiet z głową

Istotne w najnowszym prezencie od Orange jest to, że pakiet internetowy będzie ważny wyłącznie w aktualnym okresie rozliczeniowym. Jeśli więc wkrótce się nam kończy jego termin, to włączanie darmowych 10 GB może nie mieć sensu. Czasem lepiej jest poczekać, aż rozpocznie się kolejny cykl. W moim przypadku tak jest – okres rozliczeniowy rozpoczyna się w moim abonamencie za dwa dni, a pakiety internetowe spokojnie wystarczą mi do tego czasu. W takim wypadku włączę darmowe 10 GB na weekend (muahahaha!)

Promocja dostępna jest tylko dla klientów abonamentowych Orange. Bywają sytuacje, w których w aplikacji, zamiast 10 GB internetu, znajdziemy specjalną ofertę do przedłużenia umowy z operatorem.

Jeśli mamy Orange na kartę, to możemy skorzystać z innej oferty, w której przy spełnieniu warunków, do odebrania możemy mieć nawet 1200 GB w ciągu roku. Pomarańczowy operator jest więc ostatnio naprawdę szczodry!