This War of Mine za darmo od polskiego ministra edukacji!

Jedną z cech lektury szkolnej omawianej we współczesnych czasach powinien być łatwy i legalny dostęp do omawianej treści. Od dziś This War of Mine zacznie spełniać oba te kryteria.

This War of Mine – Gry w Edukacji

W trakcie realizowania podstawy programowej składającej się z obowiązkowych pozycji literackich, nauczyciel musi wybrać dwie książki z listy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część z tych lektur dostępna jest za pomocą legalnych źródeł, jak choćby serwis wolnelektury.pl. Co zrobić jednak, kiedy dziełem, które może omówić nauczyciel staje się gra wideo?

This War of Mine (Źródło: Epic Games Store)

Z punktu widzenia placówki nie stanowi to problemu – szkoła po prostu otrzymuje program do wykorzystania w salach lekcyjnych. Gorzej, jeżeli to uczeń miałby się zapoznać z tytułem samodzielnie. Od dziś jest to znacznie prostsze.

Jak dotąd jedyna gra będąca lekturą uzupełniającą oraz częścią projektu Gry w Edukacji – This War of Mine od warszawskiego 11bit Studios, pojawiła się do pobrania za darmo na stronie rządowej. Ten polski tytuł opowiadający o losach cywilów próbujących przeżyć piekło w mieście będącym częścią konfliktu zbrojnego od dwóch lat widnieje na liście nieobowiązkowych lektur szkolnych.

Interaktywna natura doświadczenia, jego emocjonalna warstwa i stonowana estetyka, a przede wszystkim narracja, którą kształtuje gracz podejmując samodzielnie kroki sprawiają, że This War of Mine ukazuje wojnę w niespotykany w literaturze czy kinie sposób. Podejmowane przez gracza decyzje, z uwagi na potencjalne skutki, mogą powodować wyrzuty sumienia. Opowiadanie historii poprzez decyzje gracza pomaga zrozumieć okrucieństwa, na jakie narażeni są cywile w czasie konfliktów zbrojnych. Fragment opisu z oficjalnej strony Gier w Edukacji

Nie będzie achievementów

Warto zauważyć tutaj kilka rzeczy związane z opublikowaną za darmo grą.

Po pierwsze, jako że tytuł faktycznie ma być lekturą a nie „zabawką”, nie stoi za tym żaden generator kluczy na platformę Steam czy Epic Games Store – nie nazbieracie sobie więc osiągnięć w tej wersji This War of Mine.

Po drugie, cieszy mnie, w jaki sposób 11bit Studios podeszło do sprawy udostępnionej wersji. Mamy tu bowiem do czynienia z edycją Final Cut – z poprawionym interfejsem, z kilkoma usprawnieniami i dodatkowymi scenariuszami.

Po trzecie, i najważniejsze, dobrze że oprócz gry możemy pobrać materiały potrzebne do obcowania z grą na poziomie edukacyjnym. Oprócz Instrukcji uruchomienia gry i odpalenia krótkiego scenariusza, na stronie możemy pobrać scenariusz lekcji języka polskiego, gdzie This War of Mine staje się materiałem dydaktycznym porównywanym z opowiadaniem Tadeusza Borowskiego „Pożegnanie z Marią„.

Dodatkowo strona udostępnia broszurę informacyjną, gdzie znajdziemy opis, „jak pracować z grą” wraz z dodatkowymi scenariuszami na lekcje języka polskiego (omówienie gry oraz „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego), wiedzy o społeczeństwie („This War of Mine” jako podstawa do dyskusji o prawach człowieka w realiach konfliktów zbrojnych”) oraz etyki („Solidarność niezależnie od okoliczności. Gra wideo jako przestrzeń kształtowania postaw empatycznych”).

Miejmy nadzieję, że udostępnienie tytułu za darmo oraz zapewnienie łatwych do przyswojenia materiałów dydaktycznych z ciekawymi scenariuszami lekcji wpłynie na wzrost popularności This War of Mine w szkolnych ławkach.