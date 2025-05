Nowy tablet Infinix zaprezentowany. Kluczowa kwestia pozostaje tajemnicą

Infinix Xpad 20 właśnie zadebiutował. Jego specyfikacja nie składa się z imponujących liczb, ale ten tablet ma potencjał zainteresować wielu użytkowników.

Co oferuje Infinix Xpad 20?

Producent znany jest w Polsce głównie z przyzwoitych smartfonów, takich jak Infinix Note 40 Pro czy Infinix Hot 50 Pro+, ale niewykluczone, że niebawem będziemy go kojarzyć również z ciekawymi tabletami. Owszem, firma w tabletach ma jeszcze mały staż, ale już teraz potrafi dostarczyć sprzęt wywołujący zainteresowanie.

Najnowsza propozycja, czyli Infinix Xpad 20, oferuje 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1200 x 1920 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności do 440 nitów. We wnętrzu znalazł się procesor MediaTek Helio G88, któremu – zależnie od wybranej wersji – towarzyszy 4, 6 lub 8 GB RAM (LPDDR4X). Do tego dochodzi 128 lub 256 GB przestrzeni na dane (eMMC) z opcją rozszerzenia za pomocą karty pamięci microSD (maksymalnie o 1 TB). Skoro już przy kartach wkładanych do gniazd jesteśmy, to tablet pozwala też na włożenie karty SIM, aby korzystać z sieci LTE.

Infinix Xpad 20 w kwestii aparatów zapewnia jedno „oczko” z tyłu – 8 Mpix z lampą błyskową i możliwością rejestrowania wideo w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast z przodu znalazła się kamera 5 Mpix z opcją nagrywania wideo w 720p przy 30 klatkach na sekundę. Akumulator o pojemności 7000 mAh można ładować z mocą 10 W poprzez USB-C.

Użytkownik ma jeszcze do dyspozycji WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS i OTG. Nie zabrakło nawet gniazda audio 3,5 mm i – co dziś jest kluczowe w wielu nowych urządzeniach – zestawu funkcji AI. Tablet działa pod kontrolą Androida 15. Wymiary Infinix Xpad 20 wynoszą 257,67 x 169,22 x 7,9 mm, a waga to 498 g.

Kluczowa kwestia pozostaje tajemnicą

Infinix Xpad 20 został globalnie zaprezentowany, ale producent nie ujawnił jeszcze tego, ile trzeba będzie za niego zapłacić. Trudno więc stwierdzić, czy tablet spotka się z ciepłym przyjęciem. Jeśli cena będzie naprawdą atrakcyjna, wówczas nowa propozycja Infinix może trafić do wielu osób, które poszukują sprzętu z poprawną specyfikacją za przystępne pieniądze.

Musimy też poczekać na szczegóły związane z dostępnością na poszczególnych rynkach. Tutaj również nic nie zostało oficjalnie ogłoszone.