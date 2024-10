Oto Infinix Smart 9. Ten budżetowiec obiecuje długą przyjaźń

Infinix Smart 9 to bardzo tani smartfon – kierowany do osób, których potrzeby można by określić słowami „absolutnie podstawowe”. Mimo to wyróżnia się w swojej kategorii, chociażby wyświetlaczem 120 Hz oraz obietnicą 4 lat płynnego działania.

Premiera smartfona Infinix Smart 9 – ta specyfikacja nie ma robić wrażenia

Biorąc pod uwagę suchą specyfikację, Infinix Smart 9 to typowy budżetowiec. W przeciwieństwie jednak do typowego budżetowca ma gwarantować płynną pracę przez co najmniej 4 lata. A przynajmniej takim zapewnieniem dzieli się producent na oficjalnej stronie produktu. Podstawą takiej obietnicy jest zastosowanie podzespołów niezłej jakości i wdrożenie rozmaitych rozwiązań optymalizacyjnych w kontekście oprogramowania.

Infinix Smart 9 (fot. Infinix)

Mimo to rzućmy okiem na tę specyfikację. Ten tani smartfon został wyposażony w chipset klasy podstawowej, mianowicie MediaTek Helio G81. Do pomocy ma 3 lub 4 GB RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci masowej. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a więc typową dla tej kategorii urządzeń. Niestety maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 10 W.

Na nikim wrażenia nie zrobią też raczej jego możliwości fotograficzne. Smart 9 ma z tyłu aparat 13 Mpix (f/1,85) z autofokusem, z przodu zaś znajduje się kamera 8 Mpix (f/2,0). Imponujące nie są również parametry wyświetlacza – rozdzielczość HD+ przy przekątnej 6,7 cala to obecnie coś poniżej przeciętnej, a maksymalna jasność na poziomie 500 nitów nie pozwoli na w pełni komfortowe korzystanie w pełnym słońcu. Warto za to zaznaczyć, że panel odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Jeśli chodzi o łączność, to do dyspozycji użytkownika oddano moduły Wi-Fi 5, LTE i Bluetooth. Są też głośniki stereo, a całość zamknięta została w obudowie spełniającej wymogi normy pyło- i wodoodporności IP54. System operacyjny to Android 14 w edycji Go, z nakładką XOS 14 na wierzchu.

Infinix Smart 9 (fot. Infinix)

Cena Infinix Smart 9 to największy atut

Jak na razie smartfon Infinix Smart 9 trafił do sprzedaży w Bangladeszu i Malezji. Tamtejsi klienci mają do wyboru cztery wersje kolorystyczne oraz dwie konfiguracje: 3/64 GB i 4/128 GB, a ceny rozpoczynają się od 299 ringgitów (równowartość ~280 złotych).

Jeszcze nic nie zostało w tym temacie powiedziane oficjalnie, ale spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości urządzenie trafi też na nasz rynek. W polskich sklepach jest obecnie dostępny jego poprzednik (Infinix Smart 8) ze zbliżoną specyfikacją, ale wyświetlaczem 90 Hz i procesorem Unisoc T606 – kosztuje niespełna 300 złotych.