Nowy smartfon myPhone. AMOLED i szybkie ładowanie w tej cenie to ewenement

MPTech ma nową propozycję dla osób poszukujących smartfona do 900 złotych. Oszczędności udało się osiągnąć dzięki zrezygnowaniu z modemu 5G. Reszta specyfikacji zapowiada się jednak całkiem nieźle.

Szybkie ładowanie i AMOLED 120 Hz do 900 złotych

Nowy myPhone N23 Plus ma kilka cech wspólnych ze znanymi już modelami myPhone N23 5G oraz myPhone N23 Plus, ale w kilku aspektach jest od nich wyraźnie lepszy. Nic dziwnego, że MPTech nazywa go urządzeniem wieńczącym serię N23. Choć nie może się ono pochwalić obsługą 5G, to nadrabia w kilku innych dziedzinach.

Na przykład smartfon ten ma spory ekran 6,7 cala wykonany w technologii AMOLED. Ponadto przy rozdzielczości Full HD+ przyciąga wzrok płynnym działaniem z odświeżaniem 120 Hz. W tej półce cenowej to wciąż rzadkość, a przypomnę tylko, że myPhone N23 Plus 5G miał ekran IPS.

Drugim istotnym elementem nowego myPhone’a jest bateria 5000 mAh ładowana z mocą 33 W. Ponownie, w porównaniu z odrobinę starszym smartfonem z rodzinki to postęp, gdyż akumulator takiego N23 5G był ładowany z mocą max. 18 W.

Wszystko to otrzymujemy w cenie 899 złotych, co jest właściwie bardzo dobrą propozycją, a przecież nie wymieniłem jeszcze wszystkich elementów specyfikacji, które wcale nie „ciągną” tego sprzętu w dół.

myPhone N23 Plus będzie bardzo sprawnym telefonem

Skąd taka teza w śródtytule? Otóż wystarczy rzucić okiem na zestaw procesor-RAM-pamięć wewnętrzna. W środku działa układ główny MediaTek G99 (2,2 GHz) wykonany w 6 nm procesie litograficznym. Mimo że to dwuletnia jednostka, swobodnie powinna wystarczyć do bezproblemowego wykonywania operacji. Do tego mamy 8 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.0. Nieźle!

Smartfon jest Dual SIM-em, wyposażono go w moduł Bluetooth 5.2 z NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych, a nawet port słuchawkowy i slot na karty microSD do 1 TB. Wśród aparatów warto wyliczyć aparat główny 64 Mpix (f/1.8), wspierany przez dodatkowe czujniki, a także aparat przedni 16 Mpix.

Smartfon po wyjęciu z pudełka działa na Androidzie 14, a nabywcy dostają gwarancję 2-letniego wsparcia technicznego. Telefon dostępny jest już w sklepie producenta, a także w wybranych elektromarketach.

Wszystko to nasuwa mi myśl użytkowanie stareńkiego modelu myPhone CUBE z 1 GB RAM i 4 GB pamięci wewnętrznej, który dawno temu, na dzień swojej premiery też był bardzo dobrze wycenionym smartfonem z niższej średniej półki. Nawet ma podobną bryłę. Wspomnienia odżywają.