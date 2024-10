To największa aktualizacja Windowsa 11 od dwóch lat. Jest już udostępniana

Microsoft rozpoczął udostępnianie tegorocznej aktualizacji systemu Windows 11. Wśród nowości znajdą się drobiazgi, których możemy nawet nie zauważyć.

W tym roku większej aktualizacji nie będzie

Microsoft zdecydował, że będzie oszczędniej szafował aktualizacjami dla Windowsa 11. Zamiast dostarczać nowości w paczkach dwa razy do roku, przeszedł na cykl wydawniczy, w którym większy ich zestaw udostępniany jest tylko raz na rok. Właśnie przyszedł czas takiego update’u.

Aktualizacja 24H2 to największa zmiana w Windowsie 11 od czasu aktualizacji 22H2 sprzed dwóch lat, jako że wersja 23H2 była w gruncie rzeczy tylko kontynuacją poprzedniej. Podstawy systemu pozostały wtedy te same, a dokonano tylko kilku zmian kosmetycznych. Tym razem sporo rzeczy dzieje się „pod maską” – kompilator i jądro systemu zostały znacząco zmodyfikowane, co ma zapewnić nie tylko lepszą wydajność, ale także ułatwić „tłumaczenie” aplikacji ARM na architekturę x86.

Aktualizacja Windows 11 24H2 – co się zmieniło?

Nowe funkcje obejmują przede wszystkim nowe opcje oszczędzania energii, wprowadzają obsługę Wi-Fi 7 (w tym opcję dołączania do sieci przez skan kodu QR) i portów 80 Gb\s dla portów USB 4 w wersji 2.0. Aktualizacja wnosi też lepszą współpracę z Bluetooth LE,

Wizualnie możemy nie odróżnić „starszego” Windowsa 11 od nowszego. Pojawią się usprawnienia dla Eksploratora Windows oraz takie drobiazgi jak etykiety tekstowe dla typowych czynności w menu kontekstowym dla prawego przycisku myszy (na przykład przy poleceniach „kopiuj”, „wklej” itd. – komu się myliły te ikonki, ten wie, że to będzie przydatne). Zwiększą się też możliwości modyfikowania panelu szybkich ustawień dostępnych z paska zadań, a Menu Start zyska nowy menedżer kont.

Więcej zmian mogą odczuć posiadacze laptopów z oznaczeniem Copilot+. W nich udoskonalona zostanie funkcja Recall, a także wyszukiwanie w systemie, rozpoznające obiekty na zgromadzonych na dysku zdjęciach. Ponadto pojawi się opcja „super rozdzielczości” w aplikacji Zdjęcia, która umożliwi skalowanie starych zdjęć wzwyż. Program Paint zyska zaś możliwość automatycznego wypełniania i wymazywania tła.

Microsoft wprowadza także Copilot Voice, czyli możliwość konwersacyjnej rozmowy z asystentem sztucznej inteligencji. Brzmi to fajnie, ale na razie nie będzie dostępny nigdzie poza USA, Kanadą, Australią, Wielką Brytanią i Nową Zelandią – rzecz jasna po angielsku. Zresztą podobnie jak Click to Do, który na zawołanie przeanalizuje zawartość pulpitu i zaoferuje kontekstowo przydatne funkcje – na przykład usunięcie wybranego obiektu w Zdjęciach lub podsumowanie aktualnie wyświetlanego tekstu.

Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, które z nowości Copilot+ będą dostępne w nadchodzących miesiącach w Europie, gdzie Microsoft musi być znacznie bardziej ostrożny z przetwarzaniem danych użytkowników systemu Windows, ze względu na unijne regulacje prawne.