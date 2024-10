Chromebooki dostają nowy klawisz dla sztucznej inteligencji Google

Google zaprezentowało dziś dwa nowe Chromebooki. Jeden z nich ma coś wyjątkowego: specjalny klawisz umożliwiający dostęp do funkcji sztucznej inteligencji.

Nowe Chromebooki niczym laptopy Copilot+

W maju 2024 roku Microsoft zapowiedział nową kategorię komputerów: laptopy Copilot+ PC, które charakteryzują się dodatkowymi procesorami NPU, umożliwiającymi szybkie przetwarzanie zadań związanych z AI. By ułatwić użytkownikom dostęp do tych funkcji, każdy laptop należący do tej rodziny urządzeń ma na klawiaturze wydzielony klawisz, którym przywołuje ekran sztucznej inteligencji Microsoftu. Na coś podobnego zdobyło się Google.

Nowe Chromebooki są dwa, ale Samsung Galaxy Chromebook Plus wyróżnia się czymś względem Lenovo Chromebook Duet 11. Na klawiaturze, w miejscu lewego Caps Locka, znajduje się klawisz Quick Insert. Jest to skrót do najnowszych funkcji AI, jakie Google oferuje użytkownikom Chromebooków Plus.

Po naciśnięciu tego klawisza pojawia się menu szybkiego dostępu, gdzie znajduje się między innymi opcja „Pomóż mi pisać”. Wpisując odpowiednie polecenie, użytkownik będzie mógł uzyskać tekst wybranej notatki czy e-maila, a także wygenerować w tym miejscu dowolną grafikę. Quick Insert otworzy też możliwość przejrzenia ostatnio odwiedzanych stron, ale i znaleźć pożądane zdjęcie, plik w Dysku Google, GIF czy emoji.

Chromebook Plus to nie tylko nowy klawisz

Nowe Chromebooki nie są jeszcze dostępne w Polsce, więc nie będę się o nich rozpisywał. Zresztą nie spodziewałbym się pojawienia się u nas laptopa Samsunga. Warto jednak wspomnieć o nowych funkcjach, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników urządzeń z oznaczeniem Chromebook Plus (czyli „Chromebooków Premium”) w wybranych regionach.

„Pomóż mi czytać” (źródło: Google) „Live Translate” (źródło: Google) Recorder (źródło: Google)

Nowością jest na przykład funkcja „Pomóż mi czytać”, która podsumowuje tekst dokumentów lub strony internetowej. Kolejną jest „Live Translate”, tłumacząca napisy w czasie rzeczywistym z angielskiego na ponad 100 języków. Uruchomiono także aplikację Recorder, która jest w stanie tworzyć transkrypcje wykładów, wywiadów i rozmów, rozróżniając uczestników takiej rozmowy.

Z kolei na wszystkie Chromebooki bez wyjątku trafi nowa funkcja „Welcome Recap”, która wyświetli podsumowanie po ponownym uruchomieniu systemu. Będzie zawierać sugestie, takie jak przypomnienia o zapisanym w kalendarzu terminie, skróty do ostatnio otwieranych plików czy link do karty przeglądarki Chrome, która jest otwarta na telefonie z Androidem lub iOS.

Czekam na wrześniową aktualizację ChromeOS, by sprawdzić, które z nowości pojawią się w Polsce.