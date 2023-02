Nowy smartfon Infinix ma bardzo pojemną baterię

Czas pracy na jednym ładowaniu to dla wielu klientów najważniejsza cecha smartfonów. Najnowszy Infinix Smart 7 może spełnić ich oczekiwania, gdyż zamontowany w nim akumulator ma naprawdę pokaźną pojemność. Co jeszcze oferuje nowe urządzenie tego producenta?

Infinix Smart 7 – specyfikacja techniczna

Infinix to chiński producent, który stosunkowo niedawno zawitał do Polski. Mimo to dosyć szybko się u nas rozgościł, oferując niskie ceny i obiecujące specyfikacje. Dziś debiutuje kolejne urządzenie, które tym razem stawia na pojemną baterię i jest szansa, że trafi również do polskiej dystrybucji.

Ogniwo zamontowane w Infinix Smart 7 oferuje aż 6000 mAh pojemności, natomiast nie ma żadnej informacji na temat mocy z jaką można je naładować. Taki akumulator powinien pozwolić na wiele godzin ciągłej pracy, tym bardziej przy codziennych czynnościach, do których Smart 7 został niewątpliwie stworzony.

Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość HD+ i jasność na poziomie 500 nitów, zaś u jego góry znalazło się wcięcie w kształcie łezki z kamerką do selfie 5 Mpix. Jeśli chodzi o matrycę ekranu, to jest to IPS TFT.

Na tyle umieszczona została spora wyspa na lampę błyskową i dwa aparaty: główny z matrycą o rozdzielczości 13 Mpix i obiektyw AI. Obok jest także czytnik linii papilarnych. Sama powierzchnia plecków ma nietypową falowaną teksturę.

Za działanie Infinix Smart 7 odpowiada procesor Unisoc SC9863A i 4 GB pamięci RAM, którą można wirtualnie rozszerzyć do 7 GB. Pamięci na pliki jest natomiast tylko 64 GB, ale na szczęście producent dał możliwość powiększenia jej za pomocą karty microSD.

System domyślnie zainstalowany na tym smartfonie to XOS 12 bazujący na Androidzie 12. Urządzenie obsługuje dual SIM, a także łączność 4G VoLTE i Bluetooth 4.2. Na spodzie zamontowano port USB-C.

Dostępność i cena

Infinix Smart 7 zadebiutował dziś na rynku indyjskim i nieco różni się od wydanego wcześniej urządzenia o tej samej nazwie. Kluczową różnicą jest bateria, która w wariancie dostępnym za 7299 rupii indyjskich (około 400 złotych) jest o 1000 mAh większa. Indyjczycy kupią go ponadto w trzech wersjach kolorystycznych: Azure Blue, Emerald Green i Night Black.

Nie wiadomo, czy Infinix Smart 7 z akumulatorem 6000 mAh to smartfon stworzony tylko na rynek indyjski, czy może trafi również do Polski. Miejmy jednak nadzieję, że tak, bo w takich pieniądzach to naprawdę ciekawa propozycja, która z pewnością rozkocha w sobie fanów długiej pracy na jednym ładowaniu.