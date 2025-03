Premiera Infinix Note 50x. Przekonuje i rozczarowuje zarazem

Na rynku zadebiutował smartfon Infinix Note 50x – kolejny model w tej rodzinie. Pod pewnymi względami jest najlepszy z całej trójki, ale są też cechy, którymi odstaje od swoich braci. Pomówmy o konkretach…

Premiera Infinix Note 50x. Gdzieś pomiędzy niską a średnią półką

Infinix Note 50x zadebiutował. Urządzenie dołącza do modeli Infinix Note 50 oraz Note 50 Pro zaprezentowanych na początku tego miesiąca. Ten stosunkowo tani smartfon ma od nich lepszy procesor i pojemniejszy akumulator, ale poza tym jego specyfikacja raczej nie należy do najmocniejszych.

Konkretnie sercem smartfona jest chipset MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM. Pod maską znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W. Ponoć jest to wyjątkowo trwałe ogniwo, bo zamiast typowych 800 cykli w dobrej kondycji wytrzymywać ma ich 2300, co daje jakieś 6 lat użytkowania.

Infinix Note 50x (źródło: Infinix)

W kontekście wytrzymałości warto też zwrócić uwagę na pyło- i wodoodporność w klasie IP64 oraz fakt, że konstrukcja spełnia wymogi militarnej normy MIL-STD-810H. Wspomnę od razu jeszcze, że system to Android 15 z nakładką XOS 15.

Obraz wyświetlany jest na 6,67-calowym wyświetlaczu LCD, który cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Szkoda tylko, że rozdzielczość to HD+, a jasność sięga jedynie 672 nitów. Bracia pod tym względem mają zdecydowanie więcej do zaoferowania.

Infinix Note 50x (źródło: FoneArena)

Kawałek tafli na froncie zabiera dla siebie aparat 8 Mpix do selfie, a jeśli chodzi o aparaty z tyłu, to znamy wyłącznie szczegóły głównego – to sensor o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.6.

Specyfikacja Infinix Note 50x vs Note 50 vs Note 50 Pro

Podsumujmy sobie to, co wiemy. Proponuję też zestawienie z pozostałymi modelami z tej serii:

Infinix Note 50x Infinix Note 50 Infinix Note 50 Pro Procesor MediaTek Dimensity 7300

(do 2,5 GHz) MediaTek Helio G100 Ultimate (do 2,2 GHz) MediaTek Helio G100 Ultimate (do 2,2 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB na pliki (UFS 2.2) 8 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB na pliki (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB na pliki (UFS 2.2) Wyświetlacz 6,67 cala,

720×1600 pikseli,

IPS (LCD),

120 Hz,

do 672 nitów 6,78 cala,

1080×2436 pikseli,

AMOLED,

144 Hz,

do 1300 nitów 6,78 cala,

1080×2436 pikseli,

AMOLED,

144 Hz,

do 1300 nitów System Android 15 (XOS 15) Android 15 (XOS 15) Android 15 (XOS 15) Aparaty 50 Mpix (f/1.6),

sensor wspomagający,

przód: 8 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix – makro,

przód: 13 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 32 Mpix (f/2.2) Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 45 W 5200 mAh,

ładowanie do 45 W (bezprzewodowo do 30 W) 5200 mAh,

ładowanie do 45 W (bezprzewodowo do 30 W) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC Odporność IP64 IP64 IP64 Wymiary i waga 165,42×76,41×7,98 mm,

~197 gramów 163,26×74,43×7,55 mm,

~199 gramów 163,26×74,43×7,32 mm,

~198 gramów

Ile kosztuje Inifnix Note 50x?

Jak na razie smartfon Infinix Note 50x widnieje jedynie w indyjskich sklepach. Tam jego ceny rozpoczynają się od 11499 rupii (równowartość ~520 złotych) za konfigurację 6/128 GB i sięgają 12999 rupii (~590 złotych) za wersję 8/128 GB.

Ewentualna ekspansja stoi pod znakiem zapytania.