Kochasz BMW? Wyrazisz to też tym smartfonem, bo kupisz go w Polsce

Każda marka ma swoich fanów, a BMW zdecydowanie jest jedną z tych, która może pochwalić się największą rzeszą wielbicieli. Wyrażają oni swoją miłość w różny sposób, a teraz będą mogli to zrobić również dzięki temu smartfonowi, który wkrótce trafi do sprzedaży w Polsce.

Smartfon Infinix Note 30 VIP Racing Edition to must have dla fanów BMW

Smartfon Infinix Note 30 VIP Racing Edition powstał we współpracy z centrum projektowym Designworks należącym do grupy BMW. Na jego panelu tylnym znajduje się skóra, a dokładniej materiał 3D Lighting Leather, który przepuszcza światło LED z umieszczonych pod nim diod RGB. Ma on fakturę z małymi trójkątami jak kierownice aut wyścigowych, co ma zapewnić lepszą przyczepność i stabilniejszy chwyt urządzenia.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition (źródło: Infinix)

Podświetlenie na tyle Infinix Note 30 VIP Racing Edition jest zsynchronizowane z wybranymi powiadomieniami przychodzącymi. Ponadto w smartfonie zastosowano specjalną wersję nakładki na system operacyjny – bardziej pasującą do stylistyki urządzenia. Zawarto w niej m.in. Magic Ring, czyli rozwiązanie podobne do Dynamic Island w iPhone’ach.

Specyfikacja Infinix Note 30 VIP Racing Edition

Smartfon wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimenisity 8050 z modemem 5G, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB oraz aparaty 108 Mpix na tyle i 32 Mpix z podwójną diodą doświetlającą na przodzie.

Ponadto Infinix Note 30 VIP Racing Edition oferuje podwójne głośniki z dźwiękiem JBL, ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 68 W i indukcyjnie z mocą do 50 W.

Polska cena smartfona Infinix Note 30 VIP Racing Edition i dostępność

Producent poinformował, że Infinix Note 30 VIP Racing Edition będzie dostępny w Polsce od 4 grudnia 2023 roku w cenie 1899 złotych – w oficjalnym sklepie InfinixStore i wybranych sieciach handlowych. Wraz ze smartfonem dostaniecie ładowarkę przewodową o mocy 68 W oraz indukcyjną o mocy 15 W, a także szkło ochronne na ekran, przezroczyste etui i słuchawki.