Premiera HP Omen 35L. Nowy rozdział w historii producenta

Jakiego komputera chcą gracze? Według HP ideałem „stacjonarki” może być zaprezentowany właśnie model Omen 35L. Jakie cechy szczególne znajdziemy w tym sprzęcie?

HP Omen 35L – specyfikacja

Jak na sprzęt dedykowany graczom, Omen 35L charakteryzuje się sporą dawką elegancji. Ostre krawędzie sprawdzają się zarówno w połączeniu z zaoblonym panelem na froncie, jak i tym bardziej kanciastym. Całość tworzy ciekawą bryłę, a widoczna z przodu kratowana przestrzeń, oprócz łamania masywności konstrukcji, ma zastosowanie praktyczne – usprawnia przepływ powietrza.

HP Omen 35L (Źródło: producent)

Skoro już wspomniałem o sprawach związanych z powietrzem i gorącem wewnątrz Omen 35L, to warto wiedzieć, że obniżaniem temperatury zajmują się tu dwa wentylatory o średnicy 140 mm z podświetleniem ARGB oraz system chłodzenia wodnego z jednostką 240 mm. Nowe komponenty chłodzące w połączeniu z dostosowaniem krzywych ciśnienia statycznego sprawiają, że środek jest o 5∘C chłodniejszy i cichszy o 1,5 dbA od modelu Omen 25L.

W kwestii tego, co najbardziej interesuje graczy, czyli czystych osiągów, Omen 35L nie wyklucza żadnego obozu. Komputer może zostać wyposażony w procesory AMD (maksymalnie Ryzen 7 8700G) lub Intela (maksymalnie Core i7-14700F). Od strony GPU można zdecydować się na rozwiązanie Radeona (do RX 7600) albo Nvidii (do GeForce RTX 4090). HP przewiduje, że do komputera władujemy do 64 GB RAM-u DDR5.

HP Omen 35L (Źródło: producent)

Ulepsz i dostosuj

Omen 35L nie chce być kojarzony jako kolejna cegiełka w murze pod tytułem „zużyj i wyrzuć”. HP opracowało konstrukcję, w której wiele elementów może zostać wymienionych i ulepszonych. Personalizacja obejmuje:

5 wentylatorów (2×140 mm z przodu; LCS 240 mm lub 2×120 albo 2×140 mm u góry; 1×120 mm z tyłu),

Chłodzenie procesora: wodne do 240 mm lub radiator o szerokości 67 mm,

GPU o długości do 335 mm i szerokości 3 slotów,

4 gniazda RAM DDR5,

2 wejścia na M.2 PCIe (1xGen5 i 1xGen 4),

1 tacka na dysk w formacie 3,5″,

Płyta główna micro ATX o wymiarach 244×244 mm,

Zasilacz o długości 160 mm.

Premiera HP Omen 35L to okazja dla producenta, aby rozpocząć nowy rozdział w historii gamingowej marki. Omen wkrótce nie będzie tylko miejscem dla laptopów, komputerów i monitorów – przedsiębiorstwo rozszerzy swoje portfolio o komponenty dla graczy.

Na pierwszy ogień idą wentylatory. Dostępne będą dwie opcje: model o wymiarach 120×25 mm z 4-pinowym PWM i 3-pinowym RGB oraz zestaw z trzema, połączonymi jednostkami o wymiarach 120×28 mm z zakresem obrotów od 0 do 2400 obr./min.

Wentylator HP Omen (Źródło: producent)

Kolejną nowinką są zasilacze dostępne w dwóch mocach – 850 i 1000 W. Są to jednostki w pełni modularne z certyfikatem 80+ Gold wspierające standard ATX 3.1,z wentylatorem o średnicy 135 mm i japońskimi kondensatorami.

Zasilacze HP Omen (Źródło: producent)

Ostatnim nowym komponentem w rodzinie Omen jest chłodzenie wodne CPU. Dostępne będą modele skrojone zarówno pod procesory Intela, jak i AMD. Możliwy będzie także wybór pomiędzy chłodnicą o długości 240 lub 360 mm, z wentylatorami o 21 łopatkach. Fani personalizacji docenią natomiast wersję, w której zamiast podświetlenia RGB na bloku chłodzącym pojawi się wyświetlacz LCD. Na tym etapie wiemy, że za pomocą aplikacji ustawimy na ekranie grafikę, zegarek, wizualizację audio, pokaz slajdów, GIF czy krótkie wideo.

Chłodzenie wodne HP Omen (Źródło: producent)

Omen Gaming Hub + Google Play Games

Oprócz przecierania szlaków w kategorii sprzętowej, duża zmiana czeka również kompleksowe narzędzie dedykowane graczom. Dla niewtajemniczonych: Omen Gaming Hub to oprogramowanie typu „jeden, by wszystkimi rządzić”. Za jego pomocą podkręcimy komponenty, dostosujemy kolory na wentylatorach oraz zbierzemy bibliotekę z różnych platform cyfrowych w jednym miejscu.

Do opcji agregowania gier ze Steama, EA Play czy Ubisoft Connect dołączy wkrótce Google Play Games. Tym samym HP stanie się pierwszym producentem komputerów z Windowsem, który zintegrował rozwiązanie giganta z Mountain View ze swoim oprogramowaniem. Dzięki tej fuzji użytkownicy Omen Gaming Hub zyskają łatwy dostęp do gier mobilnych na swoich maszynach, zsynchronizują swoje postępy ze smartfona z PC i będą mogli zdobywać nagrody dostępne na platformie Google Play.

Omen Gaming Hub z dostępem do Google Play Games (Źródło: producent)

Nowości HP spod znaku Omen powinny zagwarantować sprzęt na lata, który będziemy mogli bez problemu ulepszać, a dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu zarządzanie komputerowym towarzyszem będzie odbywać się za pomocą jednej aplikacji, rosnącej z roku na rok w siłę.