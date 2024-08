Kupujesz w Empiku? Teraz większość zamówień odbierzesz w salonie

Empik wreszcie pozwala na odbiór zamówień od zewnętrznych dostawców w salonach, choć jest kilka wyjątków. Sieciówka chwali się też nowym pilotażem – w niektórych lokalizacjach spotkamy automaty paczkowe.

Nowa forma dostawy od sprzedawców zewnętrznych

Empik oferuje marketplace, na którym kupisz już praktycznie wszystko i to nie tylko bezpośrednio od spółki, ale również od zewnętrznych dostawców, co niestety często generowało problemy z dostawą. Platforma dotychczas umożliwiała dostarczanie paczek bezpośrednio do salonu, jednak wyłącznie zamówień z oferty własnej. Teraz sytuacja ma się zmienić i paczki w ten sposób odbierzemy również od części sprzedawców zewnętrznych, oferujących produkty w serwisie.

Jak zaznacza przedsiębiorstwo, około 70% wszystkich zamówień z marketplace dostarczane jest do wybranych salonów. Klienci nie dość, że preferują tę formę, to również wysoko oceniają ją w ankietach satysfakcji. To jednak nie koniec zalet. Sklepy tej sieci lokalizowane są zazwyczaj w galeriach handlowych i miejscach, gdzie można zrobić także inne zakupy, a po paczkę wstąpić „przy okazji”. Jest to więc wybór ekologiczny, szczególnie że 90% paczek odbieranych w salonie nie jest pakowane w dodatkowe opakowania z wypełniaczami.

Nowa forma dostawy paczek od dostawców zewnętrznych została już sprawdzona. W ramach pilotażu obsłużono ponad 10 tysięcy przesyłek. Co ciekawe, jak zaznaczył Mirek Drab – dyrektor marketplace – sklepy, których oferta objęta jest nową usługą, notują nawet 100% wzrost sprzedaży.

Zasady dostawy do salonów Empiku

Zamówienia z platformy można odbierać w ponad 350 salonach Empik oraz Papiernik by Empik. Nową opcją objęte zostały wszystkie rodzaje produktów, a więc nie tylko książki, gry, płyty, prasa czy artykuły papiernicze kojarzone z tym sklepem, ale także artykuły z kategorii takich, jak Elektronika, AGD, Zdrowie i uroda, Dom i ogród czy Sport i turystyka. Dostawa do salonu kosztuje 8,99 złotych. Jeśli jednak zarówno klient, jak i sprzedawca mają subskrypcję Premium, dostawa jest darmowa.

Do udziału w programie dostaw do salonu zostało zaproszone grono dostawców zewnętrznych, którzy otrzymali od klientów najwyższe wskaźniki jakości obsługi. Na ten moment odbiór zamówień w sklepie dostępny jest dla ponad 100 tysięcy produktów, a jak zaznacza marka, liczba ta ma rosnąć z tygodnia na tydzień. Dostawą nie zostaną objęte paczki wielkogabarytowe, co jest logiczne, biorąc pod uwagę wygodę zarówno kupujących, jak i sprzedających. Za weryfikację rozmiaru paczek odpowiada system.

Automaty paczkowe w salonach Empik

Sieciówka niedawno umożliwiła dokonywanie płatności spojrzeniem, a teraz pochwaliła się jeszcze jednym pilotażem, a konkretniej Empikomatami. Są to automaty paczkowe, umożliwiające bezkontaktowe i szybkie odbieranie przesyłek. Póki co spotkamy je w czterech salonach – w Legionowie (Piłsudskiego), Warszawie (Wola Park), Grudziądzu (Alfa) oraz we Włocławku (City).

Na ten moment klient nie może wybrać tej formy dostawy – lokowane są tam zamówienia z odbiorem w salonach, pod warunkiem, że paczki spełniają podstawowe kryteria, takie jak wymiar, liczba sztuk czy rodzaj płatności. Pierwsze wyniki testów podobno są obiecujące.