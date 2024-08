Allegro luzuje limity. Teraz łatwiej o zwrot kasy

Allegro chce zwracać Ci więcej kasy i niekoniecznie musisz przy tym więcej wydawać. Właściciel najpopularniejszej platformy handlu elektronicznego w Polsce luzuje limity w (uruchomionym niedawno) programie Cash, który nie jest niczym innym niż cashback.

Od kilku miesięcy użytkownicy najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce mogą korzystać z programu Allegro Cash. Od września zaś warunki, jakie w nim obowiązują, będą nieco bardziej atrakcyjne. Jeśli szukasz dodatkowych oszczędności, być może zainteresuje Cię ta oferta.

Co zmieni się w Allegro Cash po 1 września 2024 roku?

Najważniejsze spośród zapowiedzianych zmian dotyczą minimalnych kwot zamówień i maksymalnych kwot cashbacku. Te pierwsze zostały obniżone ze 100 do 45 złotych, przy czym nadal za zamówienia do 200 złotych zwrot wynosi 1%, a powyżej – 2%. Maksymalny zwrot za pojedyncze zakupy wzrósł z 20 do 50 złotych, a łącznie w ciągu miesiąca nie jest już ograniczony do 50, lecz 150 złotych. Zmiany te (jak i najważniejsze punkty regulaminu) podsumowałem w poniższej tabelce:

do 1 września 2024 od 1 września 2024 Minimalna kwota zakupów 100 złotych 45 złotych Zwrot 1% od 100 do 200 złotych od 45 do 200 złotych Zwrot 2% od 200 złotych od 200 złotych (bez zmian) Maksymalny zwrot przy jednorazowej płatności u jednego sprzedającego 20 złotych 50 złotych Maksymalna łączna kwota zwrotu w miesiącu kalendarzowym 50 złotych 150 złotych

Wraz z tym wszystkim zmienia się jeszcze zakres dostępności programu. Do tej pory mogli z niego skorzystać jedynie posiadacze rocznej subskrypcji Allegro Smart!, a po 1 września zapisać będzie się można także wtedy, gdy pakiet Smart! ma się wykupiony na krótszy okres.

W notce dotyczącej aktualizacji regulaminu możemy także przeczytać, że promocja potrwa co najmniej do 31 stycznia 2025 roku. Przy większych zakupach oznacza to więc szansę na odzyskanie niemałej kwoty. Niestety faktem jest też, że poziom cashbacku w tym przypadku wciąż nie jest zachwycający. Przykładowo w LetyShops standardowo zwrot sięga 1,7%, a zdarzają się też promocje, podczas których wzrasta on kilkukrotnie.

Myślę, że na koniec warto wspomnieć jeszcze o tym, że korzystanie z Allegro Cash wiąże się z otwarciem nowego rachunku przez Aion Bank. To właśnie tam trafiają zwracane Ci środki. Możesz je później wykorzystać podczas kolejnych zakupów albo też przelać je na konto w innym banku (pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, każda kolejna kosztuje 5 złotych). Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.