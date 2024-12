Ile Paczkomatów ma InPost? Liczba jest ogromna

Grudzień 2024 roku przyniósł InPostowi ogromny powód do świętowania. Operator logistyczny uruchomił w Polsce jubileuszowy Paczkomat. Aż nie chce się wierzyć jak sporo automatów jest w naszym kraju.

Liczba Paczkomatów w Polsce jest ogromna

InPost to lider rozwiązań logistycznych w Polsce. O Paczkomatach słyszał prawie każdy (99%) – z badań przeprowadzonych przez międzynarodową agencję badawczą Kantar wynika, że InPost jest najbardziej rozpoznawalną marką dostarczającą przesyłki na terenie naszego kraju. Sporo z nas korzysta z tych maszyn na co dzień, a aż 93% polskich internautów wybiera właśnie Paczkomat jako formę dostawy przesyłki.

Liczby te są bardzo wysokie, ale przyznajcie, że nie ma w tym nic zaskakującego. Paczkomaty to wygodne rozwiązania, które nie ograniczają nas jak typowe dostawy kurierskie, a dodatkowo metoda ta jest ekologiczna, co jest istotne dla aż 83% respondentów. Paczkomaty osiągnęły też NPS na poziomie 77 punktów – wskaźnik ten służy do pomiaru lojalności klientów, a więc ich gotowości do polecenia maszyn paczkowych.

25000 Paczkomatów w Polsce (źródło: InPost)

W kwietniu 2023 roku wspominaliśmy, że InPost ma już 20 tysięcy Paczkomatów. Minęło ponad 1,5 roku, InPost świętuje 25-lecie działalności i… zbiega się to z postawieniem 25-tysięcznego Paczkomatu w Polsce. Jako ciekawostkę dodam, że swoje Paczkomaty InPost stawia w polskich miastach i wsiach od 15 lat.

Jubileuszowe urządzenie zostało oficjalnie uruchomione na warszawskim Gocławku przy ulicy Koprzywiańskiej 3. Firma celebrowała to wydarzenie 13 grudnia 2024 roku. Obchody uświetniały świąteczne piosenki śpiewane przez chór, klientów odbierających i nadających przesyłki obdarowywano prezentami od kurierów-Mikołajów, a gości częstowano gorącą czekoladą. Dodatkowo, odwiedzający mogli skorzystać ze specjalnego przycisku do włączania opadów sztucznego śniegu i oświetlenia.

InPost rośnie w siłę

Grupa InPost w trzecim kwartale 2024 roku obsłużyła aż 262 miliony przesyłek. Łącznie firma dysponuje prawie 44 tysiącami Paczkomatów i niemalże 35 tysiącami punktów PUDO zlokalizowanymi w dziewięciu krajach – w Polsce, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ostatnich 12 miesięcy pozwoliło na zainstalowanie aż 10 tysięcy Paczkomatów.

Przypomnijmy, że w listopadzie wystartowała nowa, od lat wyczekiwana usługa dostaw międzynarodowych, które można nadawać do automatów bądź w punktach PUDO, zlokalizowanych w Brukseli, Lizbonie, Madrycie, Paryżu i Rzymie. InPost może pochwalić się zaskakująco niskim kosztem przesyłki w porównaniu do konkurencyjnych firm, oferujących przesyłki międzynarodowe.