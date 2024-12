Najmocniejszy w rodzinie. Co oferuje robot TP-Link Tapo RV30 Max Plus?

TP-Link Tapo RV30 Max Plus to najmocniejszy robot sprzątający w tej rodzinie. Charakteryzuje się siłą ssania o ponad 1000 Pa wyższą niż jego bracia, a przy tym jest też sprytniejszy. Co konkretnie ma do zaoferowania ten model?

Premiera TP-Link Tapo RV30 Max Plus. Robot sprzątający dla nieco bardziej wymagających

TP-Link Tapo RV30 Max Plus cechuje się siłą ssania dochodzącą do 5300 Pa – całkiem typową dla robotów sprzątających ze średniej półki. Łączy ją z technologią DeepVac, dzięki której dobrze radzić ma sobie nie tylko z kurzem i okruchami, ale też sierścią i innymi trudnymi zanieczyszczeniami. A już podstawowy Tapo RV30 (o mocy 4200 Pa) był całkiem skuteczny.

W urządzeniu zastosowano algorytmy, mające eliminować problem pominiętych miejsc, automatycznie dostosowujące moc do rodzaju powierzchni, a także pomagające w unikaniu przeszkód. Robotowi niestraszne są też wzniesienia do 22 mm, a do sterowania można wykorzystać aplikację mobilną. Z jej poziomu możliwe jest również ustalanie harmonogramów sprzątania i dostosowywanie ustawień do poszczególnych pomieszczeń.

TP-Link Tapo RV30 Max Plus (fot. TP-Link)

Tapo RV30 Max Plus jest w stanie tworzyć mapy pomieszczeń nawet na 4 piętrach. Skuteczną i sprawną nawigację zapewniać ma natomiast system LiDAR+IMU. Wspomnę przy okazji, że wysokość robota wynosi 10 cm, a czujnik na czubku zapobiega utknięciu. Producent chwali się też niezbyt głośnym działaniem. W specyfikacji odnajdujemy konkretnie informację o 52 dB w trybie cichym oraz 55 dB w trybie standardowym.

I odkurza, i mopuje. A ile kosztuje TP-Link Tapo RV30 Max Plus?

Poza odkurzaczem robot sprzątający TP-Link Tapo RV30 Max Plus oferuje również funkcję mopowania. Jego pojemnik na wodę ma pojemność 300 ml. Czyszczeniem i uzupełnianiem musi zajmować się użytkownik, z kolei zbierany kurz jest automatycznie odsysany w stacji bazowej – do worka o pojemności 3 litrów (co ma wystarczy na jakieś 2 miesiące sprzątania).

Robot TP-Link Tapo RV30 Max Plus jest już powoli rozsyłany do sklepów i albo pod koniec tego, albo na początku przyszłego roku, trafi do regularnej sprzedaży online. W notce prasowej producent podaje, że jego cena wyniesie ok. 1000 złotych, ale będę autentycznie zdumiony, jeśli rzeczywiście tak będzie.

Spodziewałbym się raczej kwoty dwa razy wyższej – szczególnie, że podstawowy Tapo RV30 kosztuje właśnie tysiaka, a Tapo RV30 Plus – około 1500 złotych.