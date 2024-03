W Ikea znajdziesz nie tylko meble, ale też ładowarki w dobrej cenie

Chociaż Ikea najczęściej kojarzy nam się z meblami, a właściwie z procesem ich samodzielnego skręcania, to jednak sklep już od dawna oferuje zdecydowanie szerszy asortyment. W ofercie są też rozmaite akcesoria oraz elektronika. W szwedzkiej sieci pojawiła się właśnie nowa, tania ładowarka. Jeśli takiej szukacie, to warto zwrócić uwagę na ten sprzęt.

Szukasz ładowarki do smartfona? Zobacz tę nowość

Sieć sklepów Ikea wprowadziła do swojej oferty nową ładowarkę, za pomocą której można naładować smartfony, tablety, a nawet laptopy. Chodzi dokładnie o model SJÖSS. Urządzenie zostało wyposażone w jeden port ładowania USB typu C, który generuje moc na poziomie 30 W i natężeniu 3 A. Producent podkreśla, że dzięki kompaktowym rozmiarom i uniwersalnemu napięciu zasilania zasilacz świetnie sprawdzi się w podróży.

Warto dodać, że ładowarka jest kompatybilna z technologiami Power Delivery (PD 3.0) i Quick Charge (QC4+) oraz protokołem Programmable Power Supply (PPS). Dodatkowo można znaleźć informację, że do urządzenia dołączony jest zestaw naklejek w 3 kolorach: zielonym, pomarańczowym i niebieskim. Jedyne ich zastosowanie, jakie przychodzi mi do głowy, to naklejenie różnych kolorów na ładowarki, jeśli zakupimy ich kilka. Wszystko po to, by ich ze sobą nie pomylić (chociaż i tak są przecież identyczne, więc co za różnica).

W przypadku takiego sprzętu ważnym wyznacznikiem dla wielu potencjalnych klientów może być też cena. Nową ładowarkę Ikea można kupić naprawdę niedrogo, ponieważ można nabyć ją za dokładnie 29,99 złotych. Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak długo wytrzyma taka ładowarka, jednak za taką cenę nie można mieć zbyt wielkich oczekiwań.

To nie jedyny taki sprzęt w Ikea

W asortymencie szwedzkiej sieci sklepów znajduje się także inna ładowarka o nazwie modelu SJÖSS. Różni się ona jednak nieco od opisanego powyżej urządzenia. Podstawową różnicą jest fakt wyposażenia jej w dwa porty USB-C, dzięki czemu można jednocześnie dostarczać energię do dwóch urządzeń.

Maksymalna moc ładowania wynosi w tym modelu 45 W. Występuje ona jedynie pod warunkiem podłączenia jednego urządzenia. Podczas wykorzystania dwóch portów USB naraz moc spada do około 22 W. Cena tej ładowarki wynosi 69,99 złotych.