Darmowa gra do każdej trylogii GTA na PC!

Rockstar Games także ma ochotę na kawałek tortu, jakim są pieniądze ze świąteczych zakupów graczy. Z tego powodu, szkocki producent przygotował specjalną promocję na własnej platformie, która dotyczy bezpośrednio GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Oferta dla pecetowych graczy

Co najważniejsze, promocja na GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, dotyczy wyłącznie wersji na komputery PC, dostępnej wyłącznie na Rockstar Games Launcher. Za odświeżone klasyki zapłacicie teraz 214,99 złotych. Choć Grove Street Games naprawia listopadowe wydanie w zaskakująco szybkim tempie, dalej nie jest to cena warta zakupu tych produkcji. Na szczęście, to nie wszystko.

Warto też zaznaczyć, że oprócz odświeżonej GTA: The Trilogy oraz darmowej gry, zyskujecie też dostęp do oryginalnej trylogii Grand Theft Auto z lat 2001-2004

Jeżeli zakupicie odświeżoną trylogię GTA do końca 5 stycznia 2022 roku, otrzymacie do wyboru jedną z starszych gier studia, bądź wirtualny benefit w którejś z produkcji online. Rzućmy okiem na listę bezpłatnych atrakcji:

Grand Theft Auto V: Premium Edition,

Grand Theft Auto IV: Complete Edition,

Max Payne 3,

LA Noire,

Bully: Scholarship Edition,

Great White Shark Cash Card – benefit do GTA Online,

55 sztabek złota – Red Dead Online,

Problemy z fizyczną edycją GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

O tym jak tragicznie wypadła odświeżona trylogia Grand Theft Auto, pisałem już w recenzji. Dość niedawno ukazało się też fizyczne wydanie na PlayStation 4 oraz Xbox One, które przyniosło graczom garść nowych zmartwień. Sam fakt, że nabywcy po raz pierwszy w historii nie otrzymali fizycznej instrukcji do gry oraz mapy świata, można jeszcze przemilczeć. Osobiście kupuję gry cyfrowo, więc nie jest to dla mnie żadna strata. W przypadku wersji na PlayStation 4, pojawił się jednak nieco ciekawszy problem.

Gracze, którzy zakupili GTA: The Trilogy – The Definitive Edition w pudełku na PS4, nie mogą bezpłatnie zaktualizować swojej gry do wydania na PlayStation 5. W przypadku wersji na konsole Xbox nie ma takiego problemu. Tam działa Smart Delivery, które automatycznie uruchamia najlepszą możliwą wersję aplikacji.

Jest to dość irytujące, ponieważ wielu posiadaczy PS4 będzie za jakiś czas przeskakiwać na PS5. Odświeżona trylogia GTA działa na nowej generacji sprzętu. W końcu 4K oraz 60 kl/s brzmi lepiej, niż klasyczne 1080p, prawda? Dlaczego Rockstar tak utrudnia aktualizację na konsolach PlayStation? Trudno znaleźć jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie, lecz tak po prostu jest.