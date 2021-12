Epic Games rozda aż 14 gier w okresie świątecznym

Nie jedna, nie dwie, a 14! Tyle darmowych gier Epic Games podaruje graczom do 30 grudnia 2021 roku. Od momentu powstania tego cyfrowego sklepu, to będzie już trzecia tak potężna promocja świąteczna.

Epic nie bierze jeńców

Walka o miano dominującego sklepu cyfrowego na rynku PC trwa w najlepsze. Jak wiemy doskonale, Epic Games Store pozyskuje fundusze głównie z transakcji dokonywanych w grze Fortnite. Sam się do tego często przyczyniam – tak świetną i uzależniającą strzelanką jest największy hit Tima Sweeneya.

Czy warto mieć zatem spore oczekiwania wobec świątecznych gier od Epic? Moim zdaniem tak, patrząc chociażby na tytuły rozdawane w poprzednich latach. Tylko w zeszłym roku dostaliśmy takie hity jak Alien: Isolation, Metro 2033: Redux, czy też Darkest Dungeon. Jeżeli skrupulatnie zbieracie darmowe gry od Tima Sweeneya, można jednak spodziewać się pewnych powtórek, co wielokrotnie pokazała już historia pozycji zamieszczonych w promocji.

Darmowe gry na Epic Games Store zawdzięczamy zatrważającej, wieloletniej popularności Fortnite

Znamy tytuł pierwszej gry!

Shenmue III to pierwszy tytuł, jaki gracze otrzymują w ramach bezpłatnych, świątecznych gier od Epic Games Store. Wydana w listopadzie 2019 roku, kontynuacja wybitnej sagi Yu Suzukiego, autora powiązanego ściśle z historią firmy SEGA. Ostatnia część miała swoją premierę w 2001 roku, jeszcze na konsoli SEGA Dreamcast.

Choć Shenmue III odziedziczyło niestety mnóstwo archaizmów 20-letnich gier z Dremcasta, tak wielu fanów ciągle czekało na tę kontynuację. W końcu oryginalne Shenmue było pozycją dość rewolucyjną. Otwarty świat pełen interakcji na dwa lata przed premierą Grand Theft Auto III, robił wrażenie na każdym, kto wówczas posiadał ostatnią konsolę SEGI.

Shenmue III możecie odebrać tylko do 17 grudnia, godziny 16:59. Następnie pojawi się kolejna gra, o której poinformujemy Was w aktualizacji tego wpisu. Pamiętajcie, że będąc nawet z dala od komputera, możecie zalogować się w Epic Games Store na swoim smartfonie, by móc szybko odebrać kolejne prezenty. My również liczymy na wielkie hity, dlatego wrócimy do Was już jutro, z następną grą.