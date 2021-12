Zimowa wyprzedaż gier w PlayStation Store

Jak co roku, początek zimy to czas wielkich wyprzedaży w największych cyfrowych sklepach z grami. PlayStation Store nie jest oczywiście gorsze, rozpoczynając własny festiwal przecen. Z tej okazji, przeglądamy najciekawsze oferty na konsolach Sony.

Ogrom promocji w PlayStation Store

Zimowa wyprzedaż rozpoczęła się 22 grudnia, a potrwa aż do 19 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że gracze będą mieli mnóstwo czasu, aby zaopatrzyć się w najbardziej pożądane produkcje. A jest w czym przebierać, ponieważ nawet gry ekskluzywne na PlayStation 5, doczekały się dość zacnych obniżek. Spójrzmy tylko na najciekawsze z nich!

Marvel's Spider-Man: Miles Morales dalej nie schodzi z bariery 200 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że najdroższa edycja zawiera również Marvel's Spider-Man Remastered, czyli kolejną pełną grę.

Alan Wake Remastered – 87,20 złotych

Celeste – 21 złotych

Control: Ultimate Edition – 50,70 złotych

Crash Team Racing: Nitro-Fueled – 67,60 złotych

Cuphead – 58,80 złotych

Hades – 103,20 złotych

Hot Wheels Unleashed – 153,30 złotych

It Takes Two – 84,50 złotych

Kena: Bridge of Spirits – 125,30 złotych

Lost Judgment – 195,30 złotych

Marvel’s Guardians of the Galaxy – 187,85 złotych

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Edycja Ultimate – 254,25 złotych

Medievil – 62 złotych

Moving Out – 24,75 złotych

My Friend Pedro – 35,55 złotych

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 33,80 złotych

Pumpkin Jack – 67 złotych

Ratchet & Clank: Rift Apart – 254,25 złotych

Yooka & Laylee: The Impossible Lair – 31 złotych

Wyprzedaż goni wyprzedaż

Jak tylko zaczniecie przekopywać się przez oferty w zimowej wyprzedaży na PlayStation Store, to okaże się, że wiele tytułów zaliczyło obniżki nawet do 75% oryginalnej ceny. Sam pamiętam, ile pieniędzy utopiłem na wyprzedażach gier, dlatego gorąco zachęcam do monitorowania cen, a także przemyślanych zakupów. A jeżeli interesuje Was jakaś gra z przytoczonej listy, to zapraszam do działu recenzji! Ten rok był bardzo pracowity, ale udało nam się omówić większość najlepszych pozycji.

Zwłaszcza, że nie tylko PlayStation zdecydowało się na obniżki. W zależności od platformy na której gracie, z pewnością znajdziecie mnóstwo sposobów na tanie granie. Mimo wszystko, kupować to jedno, a grać to drugie. Dlatego zanim pójdziecie do sklepu, spójrzcie na kupkę wstydu. Kto wie, może i tam czeka jakiś wspaniały tytuł, idealny na przełom roku.