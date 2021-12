Czekasz na Wiedźmina? GOG rozdaje go za darmo!

W sklepie GOG.com trwa zimowa wyprzedaż gier. W ramach promocji udostępniono także zupełnie za darmo grę Wiedźmin: Edycja Rozszerzona. To doskonały czas, żeby rozpocząć przygodę z Geraltem, tym bardziej, że już jutro startuje drugi sezon Wiedźmina na Netflix. Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć.

Cebula Alert! Wiedźmina rozdają za darmo!

Przedświąteczny czas to prawdziwa sielanka dla wszystkich graczy. W sieci aż huczy od wszelakich promocji, z których – jak wiadomo – najatrakcyjniejsze są te darmowe. Tych na szczęście jest bez liku. Ostatnio mogliśmy odebrać prezent od Ubisoftu w postaci Rayman Origins. W Epic Games Stores do końca roku odbierzemy zaś aż 15 darmowych tytułów. Rodzimy sklep GOG.com także przygotował sporo promocji.

W ramach zimowej wyprzedaży możecie przypisać do swojej biblioteki na GOG-u pierwszą część kultowego Wiedźmina. Wystarczy, że zainstalujecie u siebie aplikację GOG Galaxy – to w zasadzie jedyny warunek. Co więcej, możecie dodatkowo odebrać pakiet cyfrowych gadżetów z serii Wiedźmin (grafiki, książki, ścieżki dźwiękowe, tapety itd.).

Jeśli zaś nie graliście w żadną z trzech części Wiedźmina, to także mamy dla Was dobre wieści. Legendarna “trójka” również została objęta promocją. Możecie ją kupić za niecałe 30 złotych i to w postaci Edycji Gry Roku, czyli w zestawie z dodatkami Krew i Wino oraz Serce z Kamienia. Wiedźmina 2 możecie zaś dokupić za dosłownie 6 złotych.

Wiedźmin 1 najlepszą ze wszystkich części?

Osobiście to właśnie jedynkę uwielbiam najbardziej i do to tej części systematycznie powracam. Mimo topornego systemu walki, licznych bugów i nieco przestarzałej grafiki, ta gra ma w sobie coś magicznego i uzależniającego.

Przedstawiony świat jest mroczny i pełen niebezpieczeństw. To jeszcze nie te czasy, gdy nasz Zabójca Potworów staje się rozpoznawalnym Królewskim Wiedźminem. Tutaj – w Wyzimie (główna lokacja gry) – po prostu czuć, że za każdym rogiem możemy dostać “w mordę”. Jest mrocznie, brudno, szaro – moim zdaniem Wiedźmin 1 najlepiej oddaje ducha książek Andrzeja Sapkowskiego. No i ten dubbing – coś wspaniałego!