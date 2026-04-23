Koniec z szaleństwem na hulajnogach z wypożyczalni

Użytkownicy hulajnóg dzielą się na tych, którzy dostosowują zachowanie i prędkość do panujących warunków oraz jeżdżących nieodpowiedzialnie. Jedna z firm, świadczących usługę wypożyczenia tych jednośladów, postanowiła nagradzać pierwszych i karać drugich.

Bolt wprowadza system oceniania użytkowników w Polsce

System oceny klientów nie jest nowością – już osoby, które korzystają z usługi przewozu, świadczoną za pośrednictwem aplikacji Bolt i Uber, są oceniane po każdym kursie. Niższa ocena może sprawić, że kierowca nie będzie chciał przewieźć takiego pasażera, a w skrajnych przypadkach użytkownik może zostać nawet całkowicie zablokowany. Swoją ocenę można sprawdzić, przechodząc do zakładki Konto.

Ocena użytkownika w aplikacjach Bolt i Uber (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Dziś Bolt poinformował, że rozszerza system ocen również na użytkowników hulajnóg, które także wypożycza. Riding Score jest aktualnie testowany w Polsce, ale wkrótce obejmie on wszystkich klientów w kraju nad Wisłą, decydujących się na jazdę hulajnogami.

Jak będzie działał Bolt Riding Score w Polsce? Bezpieczna jazda hulajnogami ma być nagradzana, a nieodpowiedzialna karana

Bolt zamierza – samodzielnie – oceniać każdy przejazd. Zapowiedziano, że wysoką ocenę zapewnią takie czynniki, jak zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem, unikanie gwałtownego hamowania oraz prawidłowe parkowanie, a także ukończenie edukacyjnego programu w aplikacji Bolt Rider Academy. Z kolei obniżyć ocenę mogą gwałtowne hamowanie, kolizje czy nieprawidłowe parkowanie.

Riding Score będzie aktualizowany po każdym przejeździe. Użytkownicy, którzy zapewnią sobie wysoką ocenę, mogą liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak darmowe minuty rezerwacji czy możliwość pominięcia zdjęcia parkingowego. Z kolei osoby z niską oceną muszą spodziewać się ograniczeń, na przykład zmniejszenia maksymalnej prędkości czy nawet czasowego zablokowania dostępu do usługi.

Jak twierdzi Weronika Ners, Micromobility Operations Manager w Bolt, Riding Score to nie tylko rozwiązanie technologiczne, ale także narzędzie kształtujące kulturę korzystania z mikromobilności.

Przy okazji warto przypomnieć, ze zgodnie z przepisami wszystkie osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, muszą jeździć w kasku na hulajnogach elektrycznych i rowerach. Hulajnogi Bolt mogą jednak wypożyczyć wyłącznie osoby dorosłe, tj. mające minimum 18 lat (skończone, nie rocznikowo – dla klarowności).

To kolejna, duża nowość w aplikacji Bolt

Riding Score dla użytkowników hulajnóg to już druga duża nowość, zaanonsowana przez tę firmę w tym miesiącu. Od kwietnia 2026 roku klienci Bolt mogą bowiem wykupić abonament Bolt Plus, który zapewnia szereg korzyści, w tym priorytetowy odbiór oraz darmową dostawę zamówień na kwotę minimum 35 złotych, a także cashback i rabat do 50% na opłatę serwisową.