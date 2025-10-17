Na hulajnodze tylko w kasku? Sejm zadecydował

Jak zapowiadali tak zrobili. Posłowie uchwalili nowelizację Kodeksu drogowego, decydując się tym samym na wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej lub rowerze. Dotyczy on osób do 16. roku życia.

Kask będzie obowiązkowy – i na hulajnodze, i na rowerze

Uchwalona nowelizacja Kodeksu drogowego zakłada, że do ukończenia 16. roku życia osoby muszą jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i rowerach (zarówno elektrycznych, jak i tradycyjnych).

Co zastanawiające, nie dotyczy to sytuacji, w której dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej (a pod opieką muszą znajdować się dzieci poniżej 10. roku życia – w tej kwestii nic się nie zmieniło). Nie zmienia się także wymóg posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy (kategorii AM, A1, B1 lub T) – dla osób poniżej 18. roku życia.

Elektryczna hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Max (fot. Tabletowo.pl)

Przy okazji warto przypomnieć, że dzieci do lat 10 mogą jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania, a dopuszczalna prędkość jazdy na hulajnodze elektrycznej – dla wszystkich, niezależnie od wieku – wynosi 20 km/h. Podczas poruszania się po chodniku zaś należy zwolnić do prędkości pieszego.

Uchwała Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tej sprawie została przyjęta w lipcu 2025 roku. Dziś (17 października 2025 roku) natomiast uchwalono nowelizację ustawy w Sejmie. Za głosowało 241 posłów, przeciw 28, a wstrzymało się 174. Teraz ustawa trafia do Senatu, a przepisy zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Segway Ninebot Zing C10 (fot. Segway Ninebot)

Konieczność wprowadzenia tych przepisów argumentuje się statystykami wskazującymi na szybko rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci. W 2024 roku zabitych i rannych do 16. roku życia było 595, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku – ponad 820.

Kasia napisała na ten temat felieton, do którego lektury gorąco zachęcam: Nic mnie tak nie wk***ia jak widok dzieci na hulajnogach elektrycznych.

Są też inne zmiany w przepisach ruchu drogowego

Nowelizacja Koreksu drogowego wprowadza także kilka innych zmian. Największa polega na dopuszczeniu zatrzymania prawy jazdy na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą prędkość o 50 km/h poza obszarem zabudowanym (obecnie podobne przepisy obowiązują w obszarze zabudowanym). Dodatkowo, po przekroczeniu 12 punktów karnych, obowiązkowe będzie przejście szkolenia.

Uchwalona nowelizacja zakłada również możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B już od 17. roku życia (czyli rok wcześniej niż obecnie). Wówczas jednak obowiązywać będzie zasada, że kierowca musi jeździć z osobą towarzyszącą – albo przez pierwsze pół roku, albo do ukończenia 18 lat.

Jeszcze jedną zmianą jest zezwolenie karetkom pogotowia ratunkowego na korzystanie z buspasów także podczas jazdy bez sygnału.

Inspekcja Handlowa sprawdziła hulajnogi dostępne w Polsce

Na koniec wróćmy jeszcze do hulajnóg. Ostatnio dziesięciu modelom dostępnym w Polsce przyjrzała się Inspekcja Handlowa. Absolutnie bez zarzutów przeszły ją Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. Gen), Navee Electric Scooter V25i Pro, Jeep Urban Camou, Frugal Impulse Z9 i Ducati Pro-II Evo.

Z kolei modele Motus Scooty 10″ (Gen 5), Motus Scooty 10″ Lite, Retoo E270, Scoopes UrbanEvo i Sencor Scooter One pozytywnie przeszły badania laboratoryjne, ale wykryto nieprawidłowości w ich dokumentacji lub oznakowaniu. Pełny wykaz pojazdów i raport można znaleźć na stronie UOKiK.