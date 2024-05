Huawei zaprezentował nowy laptop, tablet i słuchawki

W trakcie konferencji w Dubaju Huawei zaprezentował mnóstwo nowego sprzętu. Obok smartwatchy Watch Fit 3 i Watch 4 Pro Space Edition światło dzienne ujrzały również MateBook 14 2024, MatePad 11,5″ S (PaperMatte Edition) i FreeBuds 6i. Cała trójka będzie dostępna w Polsce.

Nowy MateBook 14 2024 ma na pokładzie 14,2-calowy ekran o rozdzielczości 2880×1920 pikseli i proporcjach 3:2, który zapewnia wsparcie dla 100% sRGB, 100% DCI-P3 i 95% Adobe RGB, a do tego wspiera również obsługę dotykiem (do 10 punktów dotyku).

Jego sercem jest procesor Intel Core Ultra 5 lub Core Ultra 7 (w zależności od wersji), któremu towarzyszy grafika Intel Arc oraz 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB (w zależności od konfiguracji). Ponadto na wyposażeniu MateBooka 14 2024 są 2 mikrofony, 2 głośniki, 2 porty USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI i 3,5 mm złącze audio.

Urządzenie wyposażono także w akumulator o pojemności 70 Wh. Sprzęt waży 1,31 kg i ma wymiary 312,6×226,8×15,9 mm.

Nowy MatePad 11,5″ S (PaperMatte Edition) należy z kolei do tej samej rodziny co MatePad 11,5″ PaperMatte Edition, ponieważ też został wyposażony w wyświetlacz przypominający wykończeniem papier, choć gwoli ścisłości trzeba doprecyzować, że producent wykorzystał matrycę TFT LCD IPS. Ekran ma rozdzielczość 2800×1840 pikseli i jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością aż do 144 Hz.

MatePad 11,5″ S (PaperMatte Edition) otrzymał również akumulator o pojemności 8800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 22,5 W, aparat 13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz 4 głośniki i 4 mikrofony. Urządzenie fabrycznie ma wgrany system HarmonyOS 4.2 i w topowej wersji zaoferuje 8 GB RAM wraz z 256 GB pamięci wewnętrznej.

Całość ma wymiary 261×177,2×6,2 mm i waży 510 gramów. Producent przekazał też, że pokrywa panelu tylnego wykonana jest ze stopu aluminium. Oprócz PapperMatte Edition Chińczycy przygotowali też wersję ze zwykłym ekranem.

Trzecią nowością są słuchawki FreeBuds 6i z Intelligent Dynamic ANC 3.0 i certyfikatem Hi-Res Audio Wireless, które na pojedynczym ładowaniu mają odtwarzać dźwięk przez (maksymalnie) 8 godzin, a w połączeniu z etui ładującym nawet 35 godzin.

Ceny

MateBook 14 2024

Ultra 5 + 16 GB + 512 GB – 1099 euro (równowartość ~4735 złotych)

Ultra 5 + 16 GB + 1 TB – 1199 euro (~5165 złotych)

Ultra 7 + 16 GB + 1 TB – 1399 euro (~6030 złotych)

MateBook X Pro 2024

Ultra 7 + 16 GB + 1 TB – 1999 euro (~8610 złotych)

Ultra 7 + 32 GB + 2 TB – 2499 euro (~10765 złotych)

MatePad 11,5″ S

8/256 GB – 399 euro (~1720 złotych)

8/256 GB + klawiatura – 449 euro (wersja ze zwykłym ekranem; ~1935 złotych)

8/256 GB + klawiatura – 499 euro (~2150 złotych)

FreeBuds 6i – 99 euro (~430 złotych)

Kiedy premiera w Polsce?

Producent poinformował, że MateBook 14 2024, MatePad 11″S (PapperMatte Edition) i FreeBuds 6i oraz MateBook X Pro 2024 zadebiutują w Polsce 4 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie firma wprowadziła do Polski nową wersję Watch GT 4 41 mm (w kolorze zielonym) i FreeClip (w kolorze beżowym). Zegarek kupicie od 7 maja do 2 czerwca za 999 złotych, podczas gdy standardowa cena wynosić będzie 1099 złotych. Za beżowe FreeClip zapłacicie natomiast 899 złotych.

