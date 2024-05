Google Pixel 8a oficjalnie. Będzie dostępny w Polsce! Sprawdź, ile za niego zapłacisz

Google oficjalnie zaprezentowało nowy model Pixel 8a, a także zapowiedziało sprzedaż swoich smartfonów w Polsce! Czym charakteryzuje się najnowszy Pixel? Jakie nowości przyszykował dla nas gigant z Mountain View?

Przed nami Pixel 8a. Oficjalnie dostępny w Polsce!

Amerykanie wreszcie oficjalnie ujawnili szczegóły związane z Pixelem 8a, a także pokazali, jaką ścieżką chcą iść w przyszłości. Gigant stawia na „hardware + sztuczną inteligencję + oprogramowanie” – to było hasło przewodnie prezentacji firmy z Mountain View. Rozpoczęła ją ona od zademonstrowania tego, co oferować będzie Pixel 8a.

Smartfon wyposażony został w 6,1-calowy wyświetlacz z odświeżaniem w zakresie od 60 do 120 Hz. Dla porównania, Pixel 8 ma 6,2-calowy ekran z tym samym zakresem odświeżania, a Pixel 8 Pro 6,7-calowy, odświeżający obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Amerykanie zdecydowali się również na układ Tensor G3, co nie jest żadną niespodzianką.

źródło: producent

W Pixel 8a główny aparat ma 64 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu (80° FoV, f/1.89), a do tego urządzenie wyposażono w obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix (120° FoV, f/2.2). Smartfon nagrywać będzie wideo nawet w rozdzielczości 4K w 30 lub 60 klatkach.

Producent deklaruje również, że Pixel 8a jest „najbardziej wytrzymałym telefonem Google z serii A” – ma standard IP67, wyświetlacz Actua odporny na zadrapania, który jednocześnie jest o 40% jaśniejszy niż ten w Pixelu 7a, a całość została wykonana z połączenia aluminium, szkła oraz plastiku (pochodzącego z recyklingu).

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w 4 kolorach: aloesowym (edycja limitowana), niebieskim, obsydianowym oraz porcelanowym. Smartfon ma być również oficjalnie dostępny w Polsce, co jest nowością i do tego jeszcze wrócimy niżej!

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

AI w Pixelach (i inne wynalazki)

Gigant z Mountain View mocno podkreśla, że stawia na nowe technologie, a także sztuczną inteligencję, która ma wspomagać smartfon na wielu płaszczyznach. Jako jedną z rzeczy podał wyostrzanie zdjęć, kontrolowanie robienia zdjęć przez odpowiednie ustawianie fokusu czy też wspomaganie nagrywania filmów. W Zdjęciach Google dostępny jest magiczny edytor – eksperymentalna funkcja, umożliwiająca zmianę położenia oraz rozmiar obiektów lub użycie gotowych ustawień.

Pixele oferują również ulepszone rozpoznanie piosenek czy dostępną też w Samsungach funkcję wyszukiwania po zakreśleniu fragmentu obrazka. Smartfony mają też na żywo tłumaczyć rozmowy, a posiadacze tych urządzeń będą mogli korzystać z VPN by Google One (do tego sprzęt ma na pokładzie także układ zabezpieczający Titan M2, chroniący dane osobowe). Ponadto do dyspozycji użytkowników jest „gumka audio”, czyli możliwość wyciszenia szumów w nagranym filmie, i to bezpośrednio w Pixelu – bez potrzeby korzystania z zewnętrznego oprogramowania!

Plik dźwiękowy w wideo będzie można rozłożyć na różne warstwy i dowolnie je kontrolować, co wydaje się być super opcją. Urządzenie ma również funkcję lupy, która pozwala przybliżyć detale uchwycone w obiektywie, jednocześnie rozpoznając je (np. zwierzęta domowe, twarze czy etykiety naklejone na żywność). Google deklaruje też wsparcie w postaci aktualizacji systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń przez aż 7 lat!

Pixele oficjalnie dostępne w Polsce!

Google ogłosiło również, że wreszcie wprowadza do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju swoje smartfony. Pixel 8a będzie dostępny w dwóch wariantach: 128 GB za 2449 złotych oraz 256 GB za 2749 złotych. Jednocześnie Google oficjalnie wprowadza do Polski modele Pixel 8 i 8 Pro. Informacje na temat ich cen w Polsce znajdziecie w odrębnym artykule na Tabletowo.

Zastanawiacie się pewnie również, gdzie oficjalnie można będzie kupić wspomniane urządzenia? Oficjalna sprzedaż Pixeli w Polsce będzie prowadzona w Google Store, Media Expert oraz w sieci Play. Kupując Pixela 8a w sklepie producenta, otrzymacie voucher na kwotę 650 złotych do wykorzystania na kolejne zakupy. W sklepie Media Expert możecie natomiast skorzystać z oferty, w ramach której dostaniecie dodatkowe 650 złotych, jeśli odsprzedacie stare urządzenie (czyli kwota za stary sprzęt + bonusowe 650 złotych). Dostępna jest ona tylko w sklepach stacjonarnych przy płatności gotówką.

Ponadto Amerykanie dorzucają do smartfona jeszcze trzy miesiące darmowego YouTube Premium i usługi Google One (pakiet podstawowy) oraz dostęp do Fitbit Premium za darmo przez pół roku.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!