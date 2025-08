Huawei ma ambitny plan. Zamknie dwa urządzenia w jednym

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to kolejny Huawei MatePad Pro może zyskać w oczach osób, które wykorzystują tablety głównie do pracy.

Huawei MatePad Pro będzie zarówno tabletem, jak i laptopem

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte, a także Huawei MatePad Pro 12.2 2025 to dwa urządzenia, które udowadniają, że Chińczycy zdecydowanie potrafią robić dobre tablety. Firma nie zamierza jednak się zatrzymywać i przyszłoroczny tablet może okazać się sprzętem jeszcze ciekawszym.

Huawei ma bowiem planować wprowadzenie tabletu, który pozwoli na uruchamianie aplikacji PC, także tych z bardziej złożonym interfejsem użytkownika. Możliwe, że użytkownicy dostaną też nową wersję systemu operacyjnego HarmonyOS, który – najpewniej po podłączaniu fizycznej klawiatury i gładzika/myszki – zapewni zestaw rozwiązań podnoszących komfort pracy z nowego typu aplikacjami.

W Europie niekoniecznie wykorzystamy potencjał tego urządzenia

Dostęp do aplikacji PC nie oznacza, że Chińczycy sięgną po Windowsa. Zamiast tego Huawei najpewniej postawi na to, co znajdziemy w laptopach z HarmonyOS. Z naszej, europejskiej perspektywy, znacząco obniży to atrakcyjność omawianego tabletu. Nie chodzi o samą jakość HarmonyOS, bowiem jest to dopracowany system operacyjny, ale gorzej z dostępnością aplikacji pozwalających wykorzystać potencjał trybu PC.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Owszem, najpewniej pojawi się obejście i możliwość instalacji aplikacji z Androida, ale czy to wystarczy? Szczególnie, że na tabletach z Androidem nie dostajemy równie dobrego zestawu oprogramowania, co na iPadach. Ponadto sporo osób od laptopa wymaga czegoś więcej niż apek z Androida. Tablet Huawei, aby był postrzegany za pełnoprawną alternatywę dla laptopa, powinien raczej mieć dostęp do oprogramowania znanego z Windowsa.

Na lokalnym rynku sytuacja powinna być inna. Niewykluczone, że nowy tablet Huawei w Chinach okaże się wyjątkowo atrakcyjnym sprzętem, który – co też kluczowe – będzie świetnym rozwinięciem całego „ekosystemu” firmy.

Niezależnie jednak od naszego podejścia do dostępności aplikacji z konkretnych platform PC, to chyba każdy przyzna, że przed firmą Huawei jest trudne zadanie. Apple od wielu lat stara się zbliżyć iPady do komputerów, wprowadzając szereg ulepszeń do iPadOS, ale finalny efekt jest przeciętny. Nawet tegoroczny iPadOS 26 – mimo kolejnych zmian – najpewniej nie zaoferuje tego samego doświadczenia, co praca z MacBookiem.