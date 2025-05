Nowy laptop Huawei. Takiego jeszcze nie było

Huawei stawia na laptopy z autorskim systemem operacyjnym HarmonyOS. Najpierw zaprezentowany został nietypowy MateBook Fold Ultimate Design ze składanym ekranem, a teraz dołącza do niego bardziej klasyczny model MateBook Pro.

Huawei MateBook Pro – pierwszy klasyczny laptop z HarmonyOS

Laptop Huawei MateBook Pro prezentuje się naprawdę nieźle. Ma zaledwie 13,5 mm grubości i waży niespełna 1 kg. Mimo to oferować ma całkiem dobrą wydajność, choć na razie trzeba producentowi wierzyć na słowo. Nie ujawnił, jaki procesor drzemie w środku, wiemy jedynie, że ma do pomocy 24 lub 32 GB RAM oraz od 512 GB do 2 TB pamięci masowej na nośniku SSD.

Obraz wyświetlany jest na 14,2-calowym panelu OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 3120×2080 pikseli. Proporcje 3:2 dobrze sprawdzą się w codziennych zastosowaniach i pracy, nieco gorzej podczas filmowych seansów. Plusem wydaje się też jasność sięgająca 1000 nitów. Aha, no i nie bez znaczenia jest fakt, że ekran obsługuje dotyk.

Laptop został wyposażony w akumulator o pojemności 70 Wh, co – według producenta – wystarcza na nieco ponad 10 godzin normalnego użytkowania. Uzupełnianie energii powinno być błyskawiczne, dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 140 W. Warto też wspomnieć o ładowaniu zwrotnym z mocą 66 W.

Podświetlana klawiatura, skaner linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania, 3 porty USB-C, kamerka Full HD, 4 mikrofony, 6 głośników oraz moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 stanowią dopełnienie specyfikacji tego laptopa. No i jest też, oczywiście, system HarmonyOS z obsługą sztucznej inteligencji, nawigacji gestami oraz synchronizacji pomiędzy różnymi urządzeniami.

Ile kosztuje laptop Huawei MateBook Pro? Cena została ujawniona

Huawei MateBook Pro jest dostępny w czarnej, białej i niebieskiej wersji kolorystycznej. Ceny rozpoczynają się od 7999 juanów (równowartość ~4195 złotych) za wariant 24/512 GB. Producent przygotował również specjalną edycję Soft Light z wyświetlaczem pokrytym antyodblaskową powłoką (eliminującą ponoć 99% odbić) – w tym przypadku ceny startują z poziomu 9999 juanów (~5245 złotych) za konfigurację 32 GB/1 TB.

Sprzedaż w Chinach oficjalnie wystartuje 6 czerwca 2025 roku. To, czy laptop trafi też na inne rynki, pozostaje póki co wielką niewiadomą.