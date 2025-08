Popularny program pocztowy do usunięcia. Użytkownicy są wściekli

Duża część osób korzysta z programów pocztowych, dostarczanych wraz ze smartfonami. Niektórzy pobierają też oficjalne aplikacje dla danych poczt (jak WP Poczta, Onet Poczta czy Poczta Interia). Jest też grupa, która korzysta z innych programów firm trzecich. Jeden z nich psuje jednak właśnie krew użytkowników.

Użytkownicy ostro krytykują program pocztowy Microsoft Outlook

Microsoft Outlook to alternatywa Microsoftu dla Gmaila Google, która pozwala korzystać z różnych skrzynek pocztowych w obrębie jednego programu. To wygodne narzędzie dla osób, które mają więcej niż jeden adres e-mail, aczkolwiek nie w tym momencie, ponieważ użytkownicy skarżą się na wiele problemów z aplikacją.

Napisał do nas jeden z niezadowolonych użytkowników programu Microsoft Outlook na Androida, który zwrócił uwagę na problemy z działaniem aplikacji, występujące „od tygodni”. Wymienił wśród nich powtarzające się powiadomienia o już przeczytanych wiadomościach e-mail i brak możliwości usunięcia mejli z kont IMAP.

Ponadto nasz Czytelnik zauważył, że aplikacja pozostawia wiadomości w skrzynce nadawczej i nie zapisuje ich jako wysłane, pomimo wysłania i dostarczenia do odbiorcy, a do tego program przestał poprawnie się synchronizować. Z lektury komentarzy w Sklepie Google Play wynika, że nie jest on odosobniony, a do tego inni użytkownicy zgłaszają jeszcze inne problemy.

Mowa tu o braku możliwości usunięcia wiadomości poprzez przesunięcie jej na bok (trzeba w nią wejść i dopiero można ją usunąć) oraz wybrania, z jakiej skrzynki ma zostać wysłana wiadomość.

Co Microsoft radzi na problemy z aplikacją Microsoft Outlook?

Czytelnik, który skontaktował się z nami, przekazał, że poinformował Microsoft o swoich spostrzeżeniach. Początkowo dział wsparcia zalecił mu usunięcie pamięci podręcznej, jednak nie rozwiązało to problemów z niepoprawnym działaniem aplikacji.

Po wymienieniu kilkudziesięciu (!) wiadomości, dział wsparcia w końcu jednak przyznał, że sytuacja jest mu znana, ale nie wiadomo, kiedy zostaną wdrożone poprawki, aby program działał tak, jak wcześniej i zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. A oczekują tego szczególnie ci, którzy płacą za pakiety Microsoft 365.

Na tę chwilę muszą oni jednak albo wykazać się ogromną cierpliwością i wyrozumiałością, albo zacząć korzystać z innych programów pocztowych.