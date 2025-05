Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro oficjalnie. Zapowiada się hit

Chińczycy pochwalili się dwoma nowymi smartwatchami – Huawei Watch Fit 4 i jego wyraźnie podrasowaną wersją Watch Fit 4 Pro. Oba urządzenia mają potencjał, aby stać się niemałym hitem w Polsce.

Huawei Watch Fit 4 to naprawdę udana ewolucja

Poprzednik, czyli Huawei Watch Fit 3, okazał się zdecydowanie godną polecenia konstrukcją i prawdopodobnie identycznie podczas testów wypadanie nowa generacja. Co więcej, Huawei Watch Fit 4 nie jest po prostu odgrzewanym kotletem. Mamy odczuwalny zestaw nowości, a także widać, że producent wysłuchał opinii użytkowników i recenzentów, dodając brakujące rozwiązania.

W aluminiowej obudowie o wymiarach 43,0 × 38,0 × 9,5 mm (z wyłączeniem obszaru czujnika) zamontowano 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480 x 408 pikseli i szczytowej jasności 2000 nitów. Obudowa charakteryzuje się wodoodpornością 5 ATM. Do wyboru mamy cztery wersje kolorystyczne – ponadczasową czerń, pastelowy fiolet, złamaną biel i uniwersalną szarość. Trzy pierwsze warianty oferowane są z paskiem fluoroelastomerowym, a model szary występuje z paskiem nylonowym.

Wysoką precyzję pomiarów przebytego dystansu będzie starał się zapewnić GPS o podwójnej częstotliwości. Na pokładzie znalazł się barometr, który w czasie rzeczywistym mierzy m.in. wysokość (poprzednik tego nie oferował). Kolejną ważną zmianą jest obecność NFC, którego również zabrakło w Watch Fit 3. Pojawi się więc funkcja płatności zbliżeniowych przez Quicko.

Smartwatch monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi, stres, cykl menstruacyjny oraz jakość snu. Producent chwali się, że Huawei Watch Fit 4 otrzymał ulepszony system TruSleep 4.0, który analizuje sen, średnią HRV i częstość oddechów, wykrywając nieprawidłowości, takie jak ryzyko bezdechu sennego. W razie rozpoznania jakichkolwiek nieprawidłowości użytkownik otrzyma powiadomienie.

Interesująco zapowiada się nowa biblioteka żywności w funkcji W formie. Umożliwia ona rejestrowanie posiłków bezpośrednio na zegarku, a system automatycznie obliczy spożyte kalorie i ewentualny deficyt, co powinno być przydatne dla osób próbujących zrzucić zbędne kilogramy.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie rozmów, z kolei wiadomość tekstową można podyktować lub wybrać jedną z wcześniej przygotowanych odpowiedzi albo po prostu napisać tekst z wykorzystaniem klawiatury ekranowej. Smartwatch umożliwia również zdalne sterowanie aparatem w smartfonie, co powinno przydać się chociażby podczas robienia zdjęć samemu sobie.

Huawei Watch Fit 4 można sparować ze smartfonem, który działa pod kontrolą systemu Android 8.0 i nowszego lub iOS 13.0 i nowszego. Oczywiście zebrane dane sprawdzimy również z poziomu dobrze znanej aplikacji Huawei Zdrowie. Wypada jeszcze wspomnieć, że akumulator zapewnia do 10 dni pracy, a 10 minut szybkiego ładowania powinno wystarczyć na otrzymanie całej doby pracy.

Huawei Watch Fit 4 Pro to propozycja dla bardziej wymagających

Mamy do czynienia ze smartwatchem, który skierowany jest do osób preferujących prostokątne koperty, ale potrzebujących bogatszego zestawu funkcji niż ten oferowany przez Watch Fit 4. Do tego dochodzą dodatkowe czujniki i materiały, które są bardziej premium.

Huawei Watch Fit 4 Pro to szafirowe szkło, tytanowy bezel i koperta z aluminium klasy lotniczej. Wymiary wynoszą 44,5 × 40 × 9,3 mm (z wyłączeniem obszaru czujnika). Ekran AMOLED – tak samo jak podstawowej wersji – ma 1,82 cala i rozdzielczość 480 × 408 pikseli. Jego jasność jest jednak jeszcze wyższa i wynosi szczytowo aż 3000 nitów, co powinno przełożyć się na świetną widoczność wyświetlanych informacji w dosłownie każdych warunkach.

Do wyboru mamy trzy warianty kolorystyczne – klasyczną czerń (grafitowy korpus i czarny pasek fluoroelastomerowy), kojący błękit (niebieski korpus i pasek fluoroelastomerowy) oraz żywy zielony (korpus w kolorze srebrnym i zielony pasek nylonowy). Niezależnie od wybranego modelu zawsze dostajemy wodoodporność na poziomie 5 ATM oraz ochronę przed pyłem IP6X.

Barometr w połączeniu z pięciosystemowym, dwuzakresowym pozycjonowaniem Huawei Sunflower, ma zapewnić precyzyjne zapisywanie tras pokonanych podczas biegania czy jeżdżenia rowerem. Do tego dochodzi obsługa ponad 100 trybów sportowych i coś dla miłośników golfa – baza ponad 15 tys. pól golfowych z trójwymiarowymi widokami fairway’ów, greenów i bunkrów.

Biegaczy powinna zainteresować funkcja analizy formy biegowej, która monitoruje wiele danych – m.in. czas kontaktu stopy z podłożem czy oscylację pionową. Następnie może dostarczyć wskazówek, jak poprawić formę i skuteczniej zapobiegać kontuzjom. Natomiast rozpoczęcie sesji rowerowej na zegarku automatycznie uruchamia aplikację Huawei Zdrowie i pozwala zamienić smartfon w komputer rowerowy.

Nie zabrakło rozwiązań dla tych, którzy lubią pływać. Huawei Watch Fit 4 Pro wyposażony jest w nowym czujnik głębokości, który śledzi nurkowanie do 40 metrów i spełnia normę EN13319. Dostępny jest trening bezdechu i testowanie wytrzymałości oddechowej – rejestrowane jest wówczas tętno, poziom natlenia krwi czy czas wstrzymania oddechu. Smartwatch, na podstawie zgromadzonych informacji, może zaproponować zmiany, które poprawią technikę.

Oczywiście użytkownik ma do dyspozycji funkcje znane z podstawowego modelu. Smartwatch liczy więc kroki, sprawdza puls, zbierane dane na temat snu oraz ma wbudowany mikrofon i głośnik. Z kolei czujnik EKG to funkcja zarezerwowana wyłącznie dla modelu Pro.

Huawei Watch Fit 4 Pro bez ładowarki wytrzyma do 10 dni, a po 10 minutach na ładowarce powinien działać do 24 godzin. Można go podłączyć do smartfonów działających pod kontrolą Android 8.0 i iOS 13.0 lub nowszych wersji tych systemów operacyjnych.

Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro – specyfikacja

Oto, jak wygląda specyfikacja Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro w porównaniu do zeszłorocznego modelu Watch Fit 3:

Huawei Watch Fit 3 Huawei Watch Fit 4 Huawei Watch Fit 4 Pro Wyświetlacz: 1,82” AMOLED, 480 × 408 pikseli, 1500 nitów 1,82” AMOLED, 480 × 408 pikseli, 2000 nitów 1,82” AMOLED, 480 × 408 pikseli, 3000 nitów Wymiary koperty: 43,2 × 36,3 × 9,9 mm 43,0 × 38,0 × 9,5 mm 44,5 × 40 × 9,3 mm Waga (bez paska): 26 g 27 g 30,4 g Materiały, z których wykonana jest koperta: aluminium aluminium aluminium + tytanowy bezel Czujniki: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, barometr akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, barometr, czujnik EKG, czujnik głębokości NFC: nie tak tak GPS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS L1: GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS

L5: GPS + Galileo + BDS +QZSS L1: GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS

L5: GPS + Galileo + BDS +QZSS Bluetooth: Bluetooth 5.2 z obsługą BR i BLE Bluetooth 5.2 z obsługą BR i BLE Bluetooth 5.2 z obsługą BR i BLE Wodoodporność: 5 ATM 5 ATM 5 ATM Mikrofon i głośnik: tak, tak tak, tak tak, tak Zgoność: Android 8.0 i nowszy, iOS 13 i nowszy Android 8.0 i nowszy, iOS 13 i nowszy Android 8.0 i nowszy, iOS 13 i nowszy

Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro – dostępność, cena i promocja

Smartwatch Huawei Watch Fit 4 został wyceniony na 699 złotych, a za Watch Fit 4 Pro trzeba będzie zapłacić 1199 złotych. Jeśli chodzi o dostępność w Polsce, model podstawowy wchodzi do sprzedaży dziś, 15 maja, natomiast na wariant Pro musimy poczekać do 26 maja.

W ramach premierowej sprzedaży oba urządzenia będzie można kupić taniej. W okresie od 15 maja do 29 czerwca 2025 roku Watch Fit 4 będzie dostępny w cenie 599 złotych, a Watch Fit 4 Pro za 999 złotych.