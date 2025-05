Huawei Watch 5 pokazany światu. Pełen wypas w świetnym stylu

To najbardziej wypasiony zegarek w ofercie tego producenta. Zaprezentowany dziś smartwatch Huawei Watch 5 wydaje się kompletny – ma wszystkie najważniejsze sensory do monitorowania zdrowia i aktywności, NFC do płatności zbliżeniowych, GPS z nawigacją działającą w trybie offline oraz eSIM, uwalniający go od smartfona. Przy tym wszystkim ma superjasny wyświetlacz oraz równocześnie smukłą i wytrzymałą konstrukcję.

Premiera Huawei Watch 5. Dwie opcje do wyboru

Huawei Watch 5 to topowy smartwatch z gatunku uniwersalnych. Sprawdzać ma się bowiem zarówno podczas monitoringu zdrowia i aktywności, jak i w zwykłych, codziennych zastosowaniach. Zacznę od tego, że producent – pierwszy raz w ramach tej serii – przygotował dwa rozmiary do wyboru:

42 mm z wyświetlaczem o średnicy 1,38 cala i bezelem o szerokości 1,8 mm,

46 mm z wyświetlaczem o średnicy 1,5 cala i bezelem o szerokości 2,2 mm.

W obu przypadkach mamy do czynienia z panelem AMOLED typu LTPO 2.0, który zajmuje ponad 80% frontu, zapewniając estetyczną subtelność. Dużym plusem wyświetlacza wydaje się również maksymalna jasność, sięgająca aż 3000 nitów. Nawet w wyjątkowo słoneczny dzień wszystko powinno być zatem doskonale widoczne. Z kolei rozdzielczość wynosi 466×466 pikseli.

Dla dodatkowej ochrony zaś ekran został pokryty szafirowym szkiełkiem. Cała konstrukcja natomiast wykonana została z tytanu klasy lotniczej (w modelach o rozmiarze 46 mm) lub stali nierdzewnej (w czarnym wariancie modelu 46 mm oraz wszystkich wersjach zegarka o rozmiarze 42 mm).

Huawei Watch 5 (fot. Huawei)

Monitorowanie zdrowia i aktywności – tak robi to Huawei Watch 5

Huawei Watch 5 to też, oczywiście, komplet czujników i współpracujących z nimi algorytmów do monitorowania aktywności i zdrowia: TruBP mierzy ciśnienie, TruRelax – stres, TruFit – skład ciała, TruSeen – podstawowe parametry życiowe, TruSleep – czas i jakość snu, a TruSport – wyniki treningowe.

Jedną z kluczowych nowinek w piątej generacji jest technologia Multi-sensing X-TAP. Przykładając palec do przycisku w centralnej części prawego boku możemy aktywować różne badania, między innymi EKG i PPG. Jednominutowe badanie pozwala uzyskać podsumowanie zdrowia z 9 wskaźnikami (średni puls, zmienność tętna, saturacja, temperatura skóry, stres, EKG, sztywność tętnic, przegląd oddechowy i bezdech senny).

Huawei Watch 5 (fot. Huawei)

Huawei chwali się wysoką precyzją wszystkich pomiarów, zwracając przy tym szczególną uwagę na saturację i – zupełną nowość w tej generacji – zmienność tętna (HRV). Jednak smartwatch to – oczywiście – nie tylko monitoring zdrowia, ale też aktywności.

Zegarek daje dostęp do ponad setki trybów treningowych, w tym 14 profesjonalnych dyscyplin. Wśród kluczowych funkcji odnajdujemy nawigację z kolorowymi mapami w trybie offline oraz możliwość nurkowania na głębokości nawet do 40 metrów. Ogólnie rzecz biorąc model spełnia wymogi norm IP69 oraz 5 ATM.

Smartwatch przez duże S

Naturalnie, nie brakuje też możliwości sterownia odtwarzaczem muzycznym (także Spotify), sprawdzania prognozy pogody, prowadzenia rozmów głosowych (dzięki eSIM lub przez Bluetooth) oraz dokonywania płatności zbliżeniowych z NFC (poprzez Quicko).

Smartwatch Huawei Watch 5 został też wyposażony w nowy moduł Wi-Fi 6, dzięki któremu szybkość transmisji danych wzrosnąć ma z poziomu 19 Mb/s do okolic 65 Mb/s.

W Piątce użytkownicy będą mogli także skorzystać z intuicyjnych narzędzi sterujących. Dwukrotne zetknięcie kciuka z palcem wskazującym lub dwukrotne przekręcenie nadgarstka może aktywować jedną z funkcji, na przykład odebranie połączenia, wyłączenie budzika, zdalne wciśnięcie migawki aparatu czy przełączenie odtwarzanego utworu.

Jeśli zaś chodzi o czas działania, to w mniejszym z dwóch modeli można liczyć na 3 dni standardowego użytkowania i 7 dni w trybie oszczędnym, a w większym – na, odpowiednio, 4,5 dnia oraz 11 dni. Warto też zwrócić uwagę na funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego – wystarczy kwadrans, by uzyskać energię na cały dzień.

Na koniec podaję jeszcze dokładne wymiary. Mniejszy Huawei Watch 5 ma 42×42,5×10,5 mm i waży około 50 g bez paska, a większy mierzy 46×46,7×11,3 mm i waży około 60 g.

Ile kosztuje Huawei Watch 5? Cena i promocja na start

Pełna polska premiera sklepowa została zaplanowana na 26 maja 2025 roku. W naszym kraju będziemy mogli kupić kilka różnych wariantów, których ceny przedstawiają się następująco:

Rozmiar Model Obudowa Pasek Cena 42 mm Green stalowa (316L) zielony, fluoroelastomerowy 1999 złotych 42 mm Classic stalowa (316L) biały,

kompozytowy 1999 złotych 42 mm Elegant stalowa (904L) beżowy,

kompozytowy 2399 złotych 42 mm Elite stalowa (904L) tytanowa

bransoleta 2799 złotych 46 mm Active stalowa (316L) czarny,

fluoroelastomerowy 1999 złotych 46 mm Classic tytanowa brązowy,

kompozytowy 2399 złotych 46 mm Purple tytanowa fioletowy,

kompozytowy 2399 złotych 46 mm Elite tytanowa tytanowa

bransoleta 2799 złotych

Na start – to jest do 29 czerwca 2025 roku – można także skorzystać z promocji, w ramach której słuchawki Huawei FreeBuds 6i otrzymasz w prezencie lub za symboliczną złotówkę. Dodatkowo w sklepie huawei.pl możesz jeszcze rozłożyć zakupy na 20 rat 0%, przedłużyć gwarancję za połowę ceny i dokupić pasek za 69 złotych.