Oppo Pad SE zaprezentowany. Tablet tajemniczy i intrygujący

Tablet Oppo Pad SE został oficjalnie zaprezentowany w Azji. To urządzenie reprezentujące pogranicze niskiej i średniej półki, którego mocnymi stronami mają być: wyświetlacz, czas pracy i praktyczne oprogramowanie. Przejdźmy od razu do konkretów.

Jaki jest tablet Oppo Pad SE? Specyfikacja

Oppo Pad SE to tablet wyposażony w 11-calowy wyświetlacz. Taki ekran wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy dużą przestrzenią roboczą a nie najgorszą mobilnością. Pozytywnie na ten ostatni aspekt powinien wpłynąć również akumulator o pojemności 9340 mAh, pozwalający oczekiwać całkiem długiego czasu pracy. To też dobry moment, by wspomnieć, że urządzenie obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Wróćmy jednak do wyświetlacza. Jest to konkretnie panel typu LCD o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Antyrefleksyjna powłoka zapewniać ma komfort użytkowania w bardziej nasłonecznionym lub sztucznie oświetlonym środowisku. I szkoda tylko, że maksymalna jasność wynosi jedynie 500 nitów.

Oppo Pad SE (fot. Oppo)

Choć ruszyła przedsprzedaż, wciąż nie wszystko wiadomo

Urządzenie ma na pokładzie od 4 do 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Producent nie ujawnił jednak, jaki procesor został tu wykorzystany. Wcześniejsze pogłoski wskazywały na tajemniczy chipset MediaTek Dimensity G100, który miałby być na dobrą sprawę procesorem Helio G100 wzbogaconym o modem 5G, ale trudno powiedzieć tu cokolwiek na pewno.

Nieznane są również pozostałe szczegóły na temat specyfikacji. Producent chwali się jedynie oprogramowaniem i funkcjami, takimi jak bezproblemowa obsługa wielu wyświetlaczy, płynna synchronizacja plików między urządzeniami, pełna obsługa sztucznej inteligencji Google Gemini czy też rozbudowany tryb dla dzieci z narzędziami kontroli rodzicielskiej.

Oppo Pad SE (fot. Oppo)

Ile kosztuje Oppo Pad SE?

Tablet Oppo Pad SE jest dostępny w przedsprzedaży na rynku malezyjskim. Jego ceny rozpoczynają się tam od 699 ringgitów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~615 złotych. Na razie jednak nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery tego urządzenia w naszej części świata.