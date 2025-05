Eleven Sports i Polsat Sport za darmo na pół roku. 240 złotych w kieszeni

Jesteś fanem sportowych emocji? Teraz przez pół roku możesz za darmo przyglądać się zmaganiom, meczom i wydarzeniom. Wystarczy, że kupisz specjalny starter Plus na kartę.

Nielimitowane rozmowy i SMS-y, dużo gigabajtów i świat sportu z nowym starterem Plusa

Jeśli szukasz nowego startera na kartę i dodatkowo jesteś fanem sportu – Plus ma dla Ciebie kuszącą propozycję. Operator ten wprowadził do swojej oferty starter, który otwiera drzwi do świata wydarzeń sportowych online. Ponadto klient ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz co miesiąc otrzymuje 750 gigabajtów w cenie 45 złotych, czyli 9000 gigabajtów przez rok.

Warto w tym miejscu wspomnieć, co oferuje konkurencja. W nowej ofercie T-Mobile za 50 złotych miesięcznie dostaniecie 200 gigabajtów internetu na miesiąc i dodatkowo 9999 gigabajtów do wykorzystania przez cały rok. Podobne rozwiązanie oferuje również Play. W pakiecie XXL wycenionym na 50 złotych miesięcznie można zdobyć łącznie 8400 gigabajtów przez rok. Z kolei w Orange za 45 złotych na miesiąc pakiet internetu i bonusy pozwolą zgromadzić użytkownikowi 9600 gigabajtów w ciągu roku. Jest jednak coś, co wyróżnia ten starter na tle konkurencji.

Eleven Sports i Polsat Sport teraz za darmo przez 6 miesięcy

Starter Plus Na Kartę uprawnia do oglądania najważniejszych spotkań sportowych, w tym finału Ligi Konferencji UEFA, Ligi Europy UEFA, rozgrywki hiszpańskiej LALIGA EA SPORTS, siatkarskiej Ligi Narodów, a także nowego sezonu Formuly 1 i turniejów tenisowych Wielkiego Szlema, czyli Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open. Wydarzenia te można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go w ramach pakietu Sport, w którym dostępne są m.in. kanały Polsat Sport czy Eleven Sports. Standardowa cena tego pakietu wynosi 40 złotych za miesiąc.

Pakiet Sport w Polsat Box Go (źródło: Polsat Box Go)

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić specjalny starter, oznaczony logiem Eleven Sports. Znajdziesz go w sklepach sieci Żabka i Lagardere, czyli w placówkach Inmedio, Relay, SoCoffee, 1Minute, a także w Aelia Duty free na lotniskach, dworcach i stacjach metra.

Nowy starter Plusa z pakietem 9000 GB i Pakietem Sport w Polsat Box Go (źródło: Plus)

Jeśli już uda Ci się zakupić ten konkretny starter, pozostaje Ci już tylko założenie konta w Polsat Box Go, aktywowanie startera i utrzymywanie ciągłości pakietu 45 złotych na 30 dni przez pół roku.