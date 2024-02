Wyjątkowy smartwatch Huawei dostępny w naprawdę atrakcyjnej promocji

Z okazji swoich 5. urodzin sklep huawei.pl przygotował specjalne promocje. W odczuwalnie niższej cenie możemy kupić smartwatch Huawei Watch Buds, a także trzy inne urządzenia chińskiego producenta.

Weekendowa promocja na urządzenia Huawei

Jeśli od dłuższego czasu zamierzałeś/zamierzałaś kupić smartwatch Huawei Watch Buds, to teraz jest świetna okazja. Jak już wspomniałem, z okazji 5. urodzin sklepu przygotowano specjalne, atrakcyjne promocje. Warto jednak się pospieszyć. Dlaczego? Otóż akcja trwa tylko przez weekend lub do wyczerpania zapasów.

Zacznijmy od smartwatcha Watch Buds, który zdecydowanie wyróżnia się na rynku. Otóż mamy do czynienia ze smartwatchem ze słuchawkami, które umieszczone są we wnętrzu jego obudowy. Co więcej, sam smartwatch jak najbardziej może się podobać – to wizualnie atrakcyjny sprzęt. Jeśli zainteresował Was ten krótki opis, to zapraszam do recenzji przygotowanej przez Kasię.

Osoby, które szukają świetnego, ale też naprawdę pięknego smartwatcha, powinny zainteresować się drugą promocją. Otóż w niższej cenie dostępny jest również Huawei Watch GT 3 Pro Elegant, czyli – jak słusznie zauważyła Kasia – piękny kawałek technologii.

Zarówno pierwszy, jak i drugi smartwatch, mimo iż teraz dostępne są w przyjemnych promocjach, to wciąż mogą być zbyt drogie dla części klientów. Na szczęście firma nie zapomniała o osobach, które poszukują smartwatcha, ale też chcą wydać około 500 złotych. W promocji dostępny jest bowiem Watch Fit 2, który w swojej cenie oferuje całkiem dobry zestaw funkcji.

Natomiast klienci, którzy mają już smartwatcha lub w ogóle nie planują kupować tego typu sprzętu, mogą zainteresować się promocją na słuchawki FreeBuds 5. Trzeba przyznać, że ich design jest naprawdę ciekawy, a także zapewniają one solidne brzmienie.

Wyjątkowy smartwatch w sporo niższej cenie

Przejdźmy jednak do najważniejszych informacji, czyli szczegółów na temat promocji. Potrwa ona zaledwie do końca weekendu, czyli 25 lutego br. lub do wyczerpania zapasów, więc radzę nie zwlekać z decyzją. W ramach promocji taniej możemy kupić cztery urządzenia, których ceny przedstawiają się następująco:

Huawei Watch Buds – 1749 złotych, czyli 550 złotych mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosząca 2299 złotych,

Huawei Watch GT 3 Pro Elegant – 1749 złotych, czyli 150 złotych mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosząca 1899 zł,

Huawei Watch Fit 2 Classic – 549 złotych, czyli 50 złotych mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosząca 599 złotych,

Huawei FreeBuds 5 – 549 złotych, czyli 150 złotych taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosząca 699 złotych.

Promocyjne ceny można dodatkowo obniżyć o 50 złotych. Wystarczy zastosować specjalny kupon rabatowy: A50WEEKEND. Kupon obowiązuje wyłącznie na huawei.pl i nie łączy się z innymi kuponami lub kodami rabatowymi. Można go użyć w okresie od godz. 16.00 w piątek 23 lutego, do godz. 23:59 w niedzielę 25 lutego 2024 roku. Szczegóły promocji dostępne są na stronie producenta.