Huawei stawia na luksus. Tak drogo jeszcze nie było

Huawei rozpieszcza chińskich konsumentów nowymi akcesoriami. Luksusowy wygląd i brzmienie idą tu w parze, ale czy te gadżety naprawdę pasują do smokingów i prywatnych odrzutowców?

Ekstremalnie drogi Huawei Watch Ultimate Design Masterpiece Purple Gold Edition

Masterpiece Purple Gold Edition to najnowsza i najbardziej luksusowa odsłona linii Huawei Watch Ultimate Design. W tym przypadku mamy do czynienia z fioletowo-złotą konfiguracją, która na pierwszy rzut oka wygląda jak zegarek projektowany z myślą o lożach VIP, a nie o siłowni. Bezel jest dwunastokątny i wykonany z kompozytowej ceramiki na bazie pierwiastków ziem rzadkich. Ręcznie wkomponowano w niego cztery sekcje z 18-karatowego złota, z zachowaniem tradycyjnych technik.

Koperta od frontu wykonana jest z fioletowego stopu amorficznego cyrkonu – bardzo twardego i odpornego na korozję materiału – a od spodu z nano-mikrokrystalicznej ceramiki, dzięki czemu zegarek jest jednocześnie pancerny i przyjazny dla skóry. Całość przykrywa szafirowe szkło o twardości 9 w skali Mohsa, co w praktyce oznacza dużą odporność na zarysowania przy codziennym noszeniu.

Bransoleta została wykonana z tytanu TC4 z bardzo twardą, fioletową powłoką jonową i wstawkami z 24-karatowego złota, a obrotowa koronka ma trójwymiarowy, trapezowy frez, wykonany za pomocą diamentowego narzędzia i została pokryta 18-karatowym złotem.

Pod względem technologicznym mamy tu pełnoprawny zegarek sportowo-outdoorowy. Ekran to 1,5-calowy wyświetlacz LTPO 2.0 AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, dającej około 310 ppi, i szczytowej jasności 3500 nitów, więc tarczę widać nawet w ostrym słońcu.

Technologia LTPO pozwala dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania, co wydłuża czas pracy na baterii. W środku pracuje układ Kirin W80 z HarmonyOS 6.0, a na liście sensorów są m.in. akcelerometr, żyroskop, kompas, optyczny czujnik tętna, barometr, czujnik temperatury skóry, głębokościomierz, czujnik EKG oraz sensor X-TAP.

Zegarek ma klasę wodoodporności 20 ATM, co pozwala na nurkowanie do 200 metrów, a także stopnie ochrony na poziomie IP68 i IP69. W trybie Always on Display bateria powinna wystarczyć na 3 dni użytkowania, a w trybie oszczędnym nawet do 11 dni. Urządzenie obsługuje: eSIM, Wi-Fi 6, NFC oraz NearLink.

W praktyce to hybryda luksusowego zegarka biżuteryjnego i zaawansowanego outdoorowego sprzętu, który bez kompleksów odnajdzie się jednocześnie na pokładzie jachtu, na polu golfowym i na nadgarstku nurka. To sprzęt dla dużo bardziej wymagającego użytkownika niż Huawei Watch Ultimate 2.

Cena jest tak wysoka, że można kupić w tej cenie Fiat Sedici z silnikiem 1.6 lub dwa Volkswageny Foxy. Do niej jeszcze jednak wrócimy. Czas na inną nowość.

Oto najnowsze Huawei FreeBuds Pro 5

FreeBuds Pro 5 to flagowe, dokanałowe słuchawki TWS Huawei, które mają być odpowiedzią na pytanie, co dalej po Bluetooth. To pierwszy model obsługujący standard audio NearLink E 2.0. W połączeniu z układem Kirin A3 deklarowana przepustowość fizyczna sięga 16 Mb/s, a realny, bezstratny strumień audio, dochodzi do 4,6 Mb/s przy 96 kHz i 24 bitach z kodekiem L2HC 5.0. Dla porównania, typowy Bluetooth z kodekami LDAC czy aptX HD oscyluje w okolicach 1 Mb/s. W odpowiedniej konfiguracji FreeBuds Pro 5 mogą więc brzmieć znacznie bliżej plików hi-res.

Za dźwięk odpowiada tu podwójny zestaw głośników. Większy przetwornik zajmuje się głównie basem, a bardzo cienki przetwornik planarny dopracowuje średnie i wysokie tony. W środku układ Kirin A3 osobno steruje niskimi i wysokimi częstotliwościami, a w aplikacji można znaleźć gotowe ustawienia dźwięku, przygotowane we współpracy z Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie.

Równie rozbudowana jest redukcja hałasu. FreeBuds Pro 5 korzystają z podwójnego toru ANC, a algorytmy na bieżąco analizują szum otoczenia, dzięki czemu tłumienie ma być wyraźnie lepsze niż w Huawei FreeBuds Pro 4.

Jaka jest cena luksusu?

Na razie oba urządzenia oficjalnie zadebiutowały w Chinach, a jedno z nich jest bardzo drogie. Huawei Watch Ultimate Design Masterpiece Purple Gold Edition jest wyceniony na 24999 juanów, co w prostym przeliczeniu daje niecałe 13000 złotych.

Dla przypomnienia dodam tylko, że złoty Huawei Watch Ultimate Design w dniu premiery pod koniec 2023 roku kosztował odrobinę mniej (23999 juanów), a do sprzedaży w Polsce trafił w cenie wynoszącej dokładnie 12999 złotych.

Cena FreeBuds Pro 5 wynosi natomiast 1499 juanów (ok. 780 złotych). W dniu debiutu w Polsce standardowa cena Huawei FreeBuds Pro 4 (nie licząc promocji na start) wynosiła 849 złotych – nie zdziwię się, jeśli cena pro-piątek zostanie utrzymana na podobnym poziomie.

Producent nie podzielił się z nami informacjami na temat premiery obu urządzeń poza Państwem Środka, ale – biorąc pod uwagę, że ich poprzednie generacje były dostępne w Polsce – coś czuję, że na debiut opisywanych nowości w naszym kraju również możemy liczyć.

