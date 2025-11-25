Android szykuje się do ataku na komputery. Nadchodzi Aluminium OS

Google oficjalnie milczy, ale z ogłoszeń rekrutacyjnych, fragmentów kodu i branżowych doniesień wyłania się zaskakująco spójny obraz. Aluminium OS, według dostępnych przecieków, ma być nowym, androidowym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych. Mówi się, że to coś znacznie większego niż kolejny eksperyment.

Czym właściwie jest Aluminium OS?

Aluminium OS to prawdopodobnie robocza nazwa systemu operacyjnego, łączącego fundamenty Androida z ambicjami pełnoprawnego komputera. W wewnętrznych materiałach Google projekt ma być opisywany jako androidowy system dla laptopów, tabletów, urządzeń odłączanych i mini-PC.

Jednym z ważnych wątków w przeciekach jest rola Qualcomma. Mówi się, że producent układów miał pomóc Google w rozwoju Aluminium OS, torując drogę do urządzeń z procesorami Snapdragon X, działających pod kontrolą Androida w wersji dla PC.

Kluczowym wyróżnikiem Aluminium OS ma być podejście AI at the core. Sztuczna inteligencja ma być integralną częścią systemu, a nie tylko dodatkiem. Mówi się o głębokiej integracji z Gemini, które ma wspierać użytkownika w pisaniu, analizie treści, wyszukiwaniu informacji i pracy biurowej, również lokalnie dzięki wyspecjalizowanym układom NPU. Coraz częściej spekuluje się, że w dłuższej perspektywie Aluminium OS zastąpi ChromeOS, znany z laptopów Chromebook.

Z dostępnych informacji wynika, że pierwsze urządzenia z tym systemem mogą zostać zaprezentowane w 2026 roku i działać w oparciu o przyszłą generację Androida oraz układy ARM i x86. W praktyce oznaczałoby to pojawienie się kategorii Android PC, ustawionej naprzeciw Windows 11 i macOS.

Przecieki, które zdradzają plan Google

Najwięcej wskazówek płynie z opisów stanowisk pracy w Google, gdzie obok ChromeOS wymieniane jest Aluminium jako odrębna platforma. W jednym z nich mowa o opracowaniu strategii, która ma stopniowo przeprowadzić firmę z ChromeOS na Aluminium przy zachowaniu ciągłości biznesu. Sugeruje to raczej ewolucję niż gwałtowne cięcie, choć nadal mówimy o interpretacji zapisów rekrutacyjnych, a nie oficjalnym komunikacie.

W kodzie testowych urządzeń mają pojawiać się wzmianki o płytach głównych z układami MediaTek i Intela, a nieoficjalne doniesienia wspominają o próbach z wybranymi ChromeBookami. Możliwy scenariusz zakłada, że nowsze modele otrzymają opcjonalną aktualizację do Aluminium OS, a starsze pozostaną na klasycznym ChromeOS.

Czas pokaże, czy i za ile miesięcy albo lat zielony robocik zostanie na dobre uziemiony na komputerach.