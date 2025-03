Nowe słuchawki Realme. Długi czas pracy to ich znak rozpoznawczy

Dobre i tanie – takie mają być nowe słuchawki Realme, które oficjalnie zadebiutowały na rynku indyjskim, by w następnym etapie pojawić się także w innych krajach. Spójrzmy na to, co konkretnie oferują modele Buds Air 7 oraz Buds T200 Lite.

Jeśli chodzi o dobre i tanie słuchawki bezprzewodowe, to Realme tworzy jedne z najlepszych. Spieszę więc z informacją, że w jego ofercie – na razie w Indiach – pojawiły się kolejne dwa modele.

Realme Buds Air 7 obiecują długi czas dobrego grania

Pierwszą z nowości właściwie już znamy, bo słuchawki Realme Buds Air 7 zadebiutowały w Chinach jeszcze w lutym. To całkowicie bezprzewodowe pchełki wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki i obsługujące kodek LHDC 5.0, co razem pozwala liczyć na całkiem niezłą jakość dźwięku. Ich atutem jest też czas działania sięgający 52 godzin z etui i nawet 13 godzin solo.

Realme Buds Air 7 (źródło: Realme)

Dodatkowo można liczyć na eliminację szumów z otoczenia, a skuteczność ANC dochodzi ponoć aż do 52 dB. Producent chwali się również niskimi opóźnieniami (na poziomie 45 ms), wodoodpornością w klasie IP55 oraz wirtualnymi efektami przestrzennymi (napędzanymi przez algorytm HRTF). W trosce o jakość rozmów głosowych Realme postawiło zaś na system 6 mikrofonów.

Słuchawki Realme Buds T200 Lite to propozycja dla mniej wymagających

Równocześnie w Indiach zadebiutowały słuchawki Realme Buds T200 Lite. To propozycja z nieco niższej półki cenowej, choć w ich przypadku także mamy do czynienia z przetwornikami o średnicy 12,4 mm. Lista obsługiwanych kodeków ogranicza się jednak do SBC i AAC, ale podobno fani mocniejszych basów będą zadowoleni z brzmienia.

Realme Buds T200 Lite (źródło: Realme)

Czas pracy również wypada nieźle, bo dochodzi do 48 godzin z etui oraz 7 godzin solo. Warto też zwrócić uwagę na 5 godzin działania po zaledwie 10-minutowym ładowaniu. W przypadku tego modelu producent także chwali się niskimi opóźnieniami oraz wysoką jakością rozmów, ale mikrofonów nie ma już sześciu – jest jedynie para.

Ile kosztują nowe słuchawki Realme?

Oba modele są już oficjalnie dostępne w Indiach. Cena Realme Buds Air 7 wynosi 3299 rupii (równowartość ~145 złotych), a za Realme Buds T200 Lite trzeba zapłacić 1399 rupii (~60 złotych).

Pierwszy z tych dwóch modeli już wkrótce powinien pojawić się także w Polsce – ma już nawet stronę produktową w naszym języku. To, jakie producent ma plany w związku z modelem T200 Lite, pozostaje natomiast niewiadomą.