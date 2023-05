Nowe smartfony Huawei już w Polsce. Wśród nich flagowy P60 Pro!

W końcu nadszedł dzień premiery, która elektryzowała naprawdę wiele osób. Do Polski trafił najnowszy flagowiec marki Huawei – P60 Pro. Nad Wisłę smartfon zawędrował w naprawdę ciekawym towarzystwie, ponieważ wraz z nim na półki sklepowe trafił składany Mate X3 oraz stylowy średniak – Huawei Nova 11i. Co oferują najnowsze modele i ile kosztują?

Składak Huawei, czyli Mate X3

Składane smartfony stają się coraz popularniejsze również w Polsce. Nic więc dziwnego, że chiński producent zdecydował się wprowadzić do sprzedaży Huawei Mate X3. W jego przypadku znaczenie mają nie tylko parametry, ale również wymiary. Urządzenie po rozłożeniu ma 5,3 mm grubości, a jego waga wynosi 240 g – to mniej niż choćby Samsung Galaxy Z Fold 4, czyli główny konkurent nowego sprzętu Huawei.

Producent podkreśla także, że Mate X3 wyróżnia się „wielowymiarowym zawiasem nowej generacji, który jest najsmuklejszym tego typu rozwiązaniem dla smartfonów składanych do środka”. I, co ważne, składa się na płasko. Konstrukcja może pochwalić się także stopniem ochrony IPX8.

Przejdźmy jednak do specyfikacji. Huawei wyposażył swojego nowego składaka w wewnętrzny rozkładany ekran LTPS o przekątnej 7,85-cala, który oferuje rozdzielczość 2496 x 2224 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz i próbkowanie dotyku do 240 Hz.

Zewnętrzny ekran z kolei to 6,4-calowy OLED LTPO o rozdzielczości 2504 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz próbkowaniem dotyku do 300 Hz. Oba ekrany oferują zagęszczenie pikseli 426 PPI oraz dają możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów w zgodności z gamą P3.

Huawei Mate X3 (źródło: materiał prasowe producenta)

Pod maską Huawei Mate X3 znalazł się procesor Snapdragon 8+ Gen1 4G, który współpracuje z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii do podzespołów dba akumulator o pojemności 4800 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe Huawei SuperCharge o mocy 66 W, bezprzewodowe 50 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 7,5 W.

Producent zwraca jednak także uwagę na fotograficzne możliwości tego smartfona. Składak Huawei został wyposażony w aparat główny Ultra Vision 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Współpracuje on z 13 Mpix sensorem połączonym z ultraszerokokątnym obiektywem f/2.2 oraz 12 Mpix teleobiektywem z OIS i przysłoną f/3.4. Dodatkowo Huawei zapewnia, że „precyzyjne odwzorowanie szczegółów fotografowanych obiektów zapewnia nowy silnik tekstur XD Fusion Pro”. Do wykonywania selfie przeznaczone zostały dwa 8 Mpix aparaty – jeden na zewnątrz, drugi wewnątrz konstrukcji.

Teraz informacja, która z pewnością najbardziej interesuje wiele osób, czyli wartość tego cacka. Huawei Mate X3 jest już dostępny w naszym kraju w rekomendowanej cenie wynoszącej… 9999 złotych.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup do 4 czerwca, otrzymają za darmo zegarek Huawei Watch GT 3. Dodatkowe bonusy można zgarnąć podczas zakupów na Huawei.pl. Klienci będą mogli dokupić etui zabezpieczające za 9,90 złotych oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny.

Huawei Mate X3 (źródło: materiał prasowe producenta)

Wisienka na torcie, czyli Huawei P60 Pro

Nowy flagowiec Huawei to zdecydowanie najważniejsza premiera tego dnia. Chociaż informacje o nim pojawiały się w sieci już od dłuższego czasu, a jego specyfikacja jest już z pewnością znana części z Was, to jednak przy okazji premiery warto przypomnieć, co zaserwował producent w swoim nowym topowym modelu.

Huawei P60 Pro oferuje 6,67-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości Full HD+ (1220×2700 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz i HDR Vivid. Ekran smartfona jest chroniony szkłem Kunlun i ma wbudowany skaner linii papilarnych. Motorem napędowym jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika dostępne będzie również 256 lub 512 GB miejsca na dane.

Huawei P60 Pro (źródło: materiały prasowe producenta)

Flagowe smartfony Huawei nie od dziś stawiane są często za wzór, jeśli chodzi o mobilną fotografię, ponieważ potrafią naprawdę sporo. Huawei P60 został wyposażony w silnik tekstur XD Fusion Pro, który pozwala na odwzorowanie na zdjęciu najdrobniejszych szczegółów. Aparat główny P60 Pro to 48 Mpix sensor typu RYYB ze zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0 w dziesięciostopniowej skali oraz optyczną stabilizacją obrazu.

Producent wyposażył urządzenie także w teleobiektyw 48 Mpix, który oferuje swoim użytkownikom 3,5-krotny zoom optyczny, a wartość jego przysłony wynosi f/2.1, co oznacza, że nawet podczas zbliżeń, do aparatu powinna docierać wystarczająca ilość światła. Na pokładzie znalazł się też obiektyw ultraszerokokątny połączony z 13 Mpix matrycą. Z kolei aparat do selfie ma 13 Mpix i przysłonę na poziomie f/2.4.

Huawei P60 Pro (źródło: materiały prasowe producenta)

Huawei P60 Pro oferuje akumulator o pojemności 4815 mAh, obsługuje ładowanie przewodowe HUAWEI SuperCharge z mocą 88 W, jak również szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W i bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 7,5 W. Producent dodaje, że korzystająć z trybu „Turbo” można uzupełnić energię w baterii do połowy z zaledwie 10 minut.

8 Ocena

W Polsce nowy, flagowy model Huawei, dostępny jest w perłowej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Za wersję z 8 GB RAM rekomendowana cena wynosi 5499 złotych, a za wariant z 12 GB RAM trzeba zapłacić 6299 złotych. Podobnie, jak w przypadku modelu Mate X3, klienci, którzy zdecydują się na zakup smartfona do 4 czerwca, w prezencie mogą otrzymać zegarek Huawei Watch GT 3.

Ponadto za zakup wersji z 12 GB RAM w oficjalnym sklepie producenta można zgarnąć dodatkowy rabat wynoszący 300 złotych. Kupujący obie wersje nowego flagowego smartfona mogą skorzystać także z tych samych rabatów na Huawei.pl, co w przypadku wyboru Mate X3.