Nowy smartfon i słuchawki Huawei w Polsce. Te ceny i promocje na start są bardzo spoko!

Doczekaliśmy się! Słuchawki Huawei FreeBuds 5i oraz smartfon Huawei nova Y61 są już w Polsce. Poznaliśmy ich szczegółowe dane, wygląd i przede wszystkim – ceny.

Huawei nova Y61 czy iPhone 11 Pro?

Nie trzeba się szczególnie długo przyglądać pleckom Huawei nova Y61, aby dostrzec wyraźne podobieństwo do iPhone 11 Pro. Wyspa na aparaty jest bowiem kwadratem z zaokrąglonymi rogami, a trzy obiektywy ułożone są właściwie tak samo, jak we wspomnianym produkcie Apple. Lampa błyskowa również osadzona została w tym samym miejscu, co tylko pogłębia zbieżność.

Kształt nowego smartfona Huawei bynajmniej nie przypomina tego z produktów Apple, gdyż choć ramki są nieco kanciaste, to jednak wszystkie zgięcia są wykonane pod łagodniejszym kątem niż 90°. Producent nazwał ten kształt „fazowanym” i uważa, że dzięki niemu smartfon idealnie leży w dłoni.

Specyfikacja techniczna

Jak na budżetowy model przystało, Huawei nova Y61 nie korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych i najwydajniejszego procesora. O tym ostatnim nie wiadomo właściwie nic, poza tym, że jest ośmiordzeniowy. Jego działanie wspiera natomiast 4 GB pamięci operacyjnej.

Do dyspozycji jest 64 GB pamięci na system i pliki, zaś akumulator ma pojemność 5000 mAh. Do jego naładowania posłuży ładowarka o mocy 22,5 W, co nie jest najlepszym wynikiem, aczkolwiek Huawei deklaruje, że 30 minut ładowania pozwoli na 6 godzin rozrywki.

Wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala oferuje rozdzielczość HD+, a w dodatku wspiera tryb e-książki lub ochrony wzroku. Specjalna opcja pozwala z kolei na powiększenie zawartości ekranu i zwiększenia poziomu głośności, co ma się przełożyć na komfortowe korzystanie ze smartfona przez seniorów.

Potrójny zestaw aparatów składa się z obiektywu głównego z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i przysłoną f/1.8, sensora głębi ostrości 2 Mpix pomagającego uzyskać ujęcia z efektem bokeh, a także obiektywu makro 2 Mpix do robienia zdjęć z bliska. Kamerka selfie, osadzona we wcięciu o kształcie łezki, oferuje z kolei rozdzielczość 5 Mpix.

Czytnik linii papilarnych osadzony został w przycisku bocznym. Dokładne wymiary urządzenia wynoszą 164,28 x 75,8 x 8,94 mm, a jego waga to 188 g. Dostępne kolory są trzy, a dokładnie: czarny, niebieski i zielony. Wszystkie z nich wykorzystują efekt gwiezdnego połysku.

Huawei nova Y61 jest dostępny w sprzedaży już od dziś, a jego cena wynosi 899 złotych. Jest to więc jeszcze niska półka, dzięki czemu można naprawdę dużo temu urządzeniu wybaczyć.

Domyślnie zainstalowane oprogramowanie to EMUI 12. Oczywistym minusem będzie brak oficjalnego wsparcia dla usług Google.

8.7 Ocena 9.5 OCENA

Są też nowe słuchawki TWS

Równocześnie z tanim smartfonem, chiński producent wprowadził też na polski rynek swoje najnowsze słuchawki True Wireless – Huawei FreeBuds 5i, których pełną recenzję znajdziecie już na Tabletowo.

Oferują one dynamiczne przetworniki o średnicy 10 mm, zamknięte w eleganckich obudowach o obniżonej, względem poprzednika, wadze. Certyfikat IP54 pozwala na pracę w różnych warunkach pogodowych, a skuteczność aktywnej redukcji szumów sięga nawet 42 dB. Słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie, a wsparcie kodeku LDAC polepsza jakość dźwięku.

Bateria pozwala na 6 godzin pracy z włączonym ANC oraz 7,5 godzin bez niego. Dodatkowe doładowanie przez etui pozwoli na odtwarzanie muzyki nawet przez 28 godzin. Słuchawki występują w trzech wersjach kolorystycznych: białej, niebieskiej i czarnej, przy czym te dwa ostatnie mają matową teksturę, a ta pierwsza – gładką.

Sugerowana cena Huawei FreeBuds 5i wynosi 399 złotych, natomiast w ramach promocji trwającej od 18 do 29 stycznia 2023 roku dorwać można je 50 złotych taniej.

Warto też wspomnieć, że kupując bezpośrednio ze w sklepu producenta smartfon Huawei nova Y61, można dorzucić do koszyka słuchawki Huawei FreeBuds 5i, dzięki czemu cena tych drugich zostanie zredukowana do 249 złotych. Ponadto za zapisanie się na newsletter kupujący otrzymają dodatkowy kupon o wartości 50 złotych do wykorzystania w sklepie Huawei.