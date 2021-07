Huawei Nova 8i oficjalnie. Jest podobny do Mate 30 Pro i ma procesor Snapdragon

Oficjalna premiera nowego smartfona Huawei Nova 8i zaplanowana jest dopiero na przyszły tydzień, jednak już teraz pojawił się on na stronie producenta i zdradził wszystkie informacje na swój temat.

Specyfikacja Huawei Nova 8i

Pierwsze, co rzuca się w oczy w przypadku tego smartfona, to design jego panelu tylnego, który mocno przypomina plecki Huawei Mate 30 Pro. Mimo że wzbudził on wiele emocji, podobnie zresztą jak wygląd wyspy z aparatami we flagowcach z serii Mate 20 i Mate 40, może się podobać. Co więcej, to nie pierwszy taki przypadek, ponieważ podobnie inspirację czerpały modele Huawei Enjoy 20 Plus i Huawei Y9a.

Huawei Nova 8i (źródło: Huawei)

Kolejną rzeczą, która może przykuć uwagę klientów, jest procesor Qualcomm Snapdragon na pokładzie. Konkretniej specyfikacja Huawei Nova 8i obejmuje układ Qualcomm Snapdragon 662, czyli platformę mobilną do smartfonów z niższej średniej półki. Wato tu zauważyć, że nie zapewnia ona wsparcia dla obsługi sieci piątej generacji.

Najnowszy smartfon Huawei wyposażono również w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2376×1080 pikseli, w którego lewym górnym rogu znajduje się owalny otwór. Umieszczono w nim 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo oraz zestaw czujników, lecz producent nie precyzuje, jakie dokładnie tam się ulokowały.

Według deklaracji firmy, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 94,7%, ponieważ boczne ramki mają szerokość zaledwie 1,3 mm, a górna 1,35 mm. Huawei informuje też, że ekran potrafi próbkować dotyk z częstotliwością 180 Hz, co może przydać się podczas grania.

Na panelu tylnym umieszczono natomiast cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 64 Mpix. Towarzyszy mu 8 Mpix (f/2.4) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° oraz dwa 2 Mpix sensory – jeden do pomiaru głębi, a drugi do zdjęć makro.

Specyfikacja Huawei Nova 8i obejmuje również od 6 GB do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD czy NM) oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, żyroskop i Dual SIM. Modułu NFC nie ma zaś na pokładzie, ale nie zabrakło na nim 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Huawei informuje, że Huawei Nova 8i oferuje EMUI 11 z dostępem do AppGallery – prawdopodobnie nie wgrano tu HarmonyOS, tylko Androida. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 66 W. Całość ma wymiary 161,85×74,7×8,58 mm i waży 190 gramów.

Huawei Nova 8i pojawił się już na malezyjskiej stronie Huawei. Na tę chwilę nie wiemy, czy smartfon będzie dostępny również w Polsce.