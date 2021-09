W dwa lata od ciekawostki do oferty dla każdego – tak dojrzewały usługi mobilne Huawei na smartfony i tablety

Akcja partnerska

Choć może się wydawać, Huawei Mobile Services są z nami zaledwie chwilę, w rzeczywistości ich intensywny rozwój rozpoczął się dwa lata temu. Przez cały ten czas, każdy kolejny dzień był dla nich ewolucją, zmierzającą do uczynienia z niewielkiej, autorskiej platformy gotowego produktu, z którego klienci będą korzystać chętnie i z przyjemnością. O tym, co w ostatnim czasie zmieniło się w HMS, chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć.

Huawei Mobile Services w liczbach

Dla zobrazowania tempa, w jakim firmie Huawei udało się rozwinąć tak złożony projekt, jak HMS, posłużę się kilkoma danymi statystycznymi. Od udostępnienia pierwszych dwóch serwisów dla twórców aplikacji, w grudniu 2019 roku, do czerwca 2021 roku, kiedy to pierwsze, polskie aplikacje trafiły na smartwatch Huawei Watch 3, wydarzyło się naprawdę sporo.

Do chwili obecnej, w samej tylko Polsce, zarejestrowano aż 2,4 mln aktywnych użytkowników ID Huawei, czyli jednego identyfikatora, zapewniającego dostęp do najważniejszych usług w ramach HMS. Posiadacze identyfikatora mogą korzystać z oferty sklepu AppGallery, w którym można znaleźć już 1,7 tysiąca polskich aplikacji oraz ponad 34 tysiące aplikacji dostępnych dla polskich użytkowników. Łącznie z AppGallery, tylko w naszym kraju, korzysta już 1,6 miliona klientów.

Osiągnięcie takiej popularności nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że każdego miesiąca, nowe, polskie aplikacje, integrowane są z Huawei Mobile Services. Niezależnie od nich, sam Huawei rozbudowuje autorskie usługi, by zapewnić swoim klientom dostęp do kompleksowej oferty, niezawodnej w codziennym użytkowaniu.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Sześć aplikacji bankowych zintegrowanych z HMS

Jeszcze dwa lata temu, wielu klientów zastanawiało się, czy decydując się na smartfon oparty o HMS, będą mieli dostęp do swoich pieniędzy z poziomu aplikacji banku. To właśnie aplikacje służące do bezpośredniego zarządzania finansami są tymi, w których bezpieczeństwo użytkownika i zgromadzonych przez niego środków ma absolutnie najwyższy priorytet.

Jak okazało się w kolejnych miesiącach, banki przystąpiły do współpracy, dostosowując swoje aplikacje do HMS. Dzięki temu, w sklepie AppGallery, znajdziemy, między innymi, aplikację IKO PKO Banku Polskiego, z którego usług korzysta najwięcej klientów w Polsce. Oprócz PKO BP, swoje aplikacje w AppGallery umieściły i zintegrowały z HMS takie banki, jak Millenium, mBank, Getin, Noble Bank i Credit Agricole.

Co istotne, aplikacje PKO Banku Polskiego i Millenium wspierają płatności zbliżeniowe w technologii HCE, dzięki czemu smartfony Huawei mogą służyć do płatności mobilnych. We wszystkich wyżej wymienionych aplikacjach, dostępne są płatności z wykorzystaniem standardu bijącego w Polsce kolejne rekordy popularności – Blik.

Aplikacja mBanku na smartfonie z HMS (fot. Kacper Żarski)

Petal Maps – darmowa nawigacja z informacją o korkach i wieloma innymi, przydatnymi funkcjami

Z nawigacji satelitarnej w smartfonie korzystam już od wielu lat. Przyznam szczerze, że wielokrotnie pomagała mi wyjść z opresji, zwłaszcza wtedy, gdy groziło mi spóźnienie w konkretne miejsce, a nie do końca wiedziałem, jak tam trafić. Podobnie podczas jazdy samochodem – dzięki czytelnym komunikatom na ekranie smartfona znacznie łatwiej trafić do celu.

Rozwiązaniem, które swoim klientom proponuje Huawei, w ramach HMS, jest Petal Maps. Mimo że to stosunkowo nowy produkt na rynku, z całą pewnością może imponować funkcjonalnością. Zacznijmy jednak od tego, co znajduje się w sercu aplikacji, czyli danych mapy. Te dostarczane są przez firmę TomTom, dzięki czemu do ich jakości i dokładności nie można mieć zastrzeżeń.

Oprócz wskazówek dotyczących podróży, korzystający z Petal Maps mają dostęp do informacji o warunkach drogowych w czasie rzeczywistym, planowania trasy z ich uwzględnieniem, łatwego dodawania przystanków, synchronizacji danych z chmurą czy trybu wyświetlania, w którym smartfon, położony tuż przed przednią szybą samochodu, imituje wyświetlacz HUD.

AppGallery jest tak wszechstronny, jak nigdy dotąd

Jeśli komuś zdarzyło się korzystać ze sklepu AppGallery dwa lata temu, logując się dzisiaj, z trudem pozna dawną aplikację. To, jak bardzo urosła i wydoroślała przez ten czas, zyskując wiele nowych, przydatnych funkcji, sprawia, że w ręce klientów trafia coś więcej, niż prosty sklep z aplikacjami.

Jak wspomniałem wcześniej, w samym tylko sklepie AppGallery znajdziemy 1 700 aplikacji polskich firm i deweloperów oraz 34 000 aplikacji dostępnych dla polskich użytkowniku sklepu. Wśród nich, tak popularne jak Lidl Plus, InPost, Żappka, Allegro, Yanosik, Bolt czy Player. Co jednak w sytuacji, gdyby którejś aplikacji zabrakło? Dzięki wbudowanej wyszukiwarce, AppGallery przeniesie nas wprost do jednego z bezpłatnych, bezpiecznych repozytoriów aplikacji, skąd bez trudu pobrać można brakującą pozycję.

Dodatkowo, przy pomocy AppGallery można aktualizować aplikacje niezależnie od tego, z jakiego źródła zostały pobrane.

Płatne treści? Również żaden problem. W AppGallery dostępnych jest pięć form płatności: karta płatnicza, PayPal, Huawei Points, doliczenie do rachunku za abonament (Plus, Play, T-Mobile) i PayU.

Na tym jednak nie koniec atutów tego wszechstronnego sklepu z aplikacjami. Regularnie, dla klientów korzystających ze sklepu AppGallery, organizowane są promocje, w ramach których dostęp do płatnej zawartości danych aplikacji jest udostępniany za darmo. Swego czasu było tak, między innymi, z AutoMapą, gdzie mapa Polski została udostępniona klientom bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Petal Search – Twój osobisty pomocnik

W momencie, gdy pierwsi użytkownicy smartfonów Huawei otrzymali możliwość korzystania z wyszukiwarki Petal Search, ta służyła do poszukiwania w internecie aplikacji niedostępnych w sklepie Huawei AppGallery. Teraz, gdy wspomniana funkcja została zintegrowana ze sklepem z aplikacjami prowadzonym przez Huawei, wyszukiwarka Petal może okazać się zbędna. Tymczasem, nic bardziej mylnego. Ta aplikacja również ewoluowała, oferując swoim użytkownikom znacznie więcej niż do tej pory.

Petal Search, z wyszukiwarki aplikacji, zmienił się w osobistego asystenta, ułatwiającego przeszukiwanie treści internetowych. Dzięki temu, poza swoją pierwotną funkcją, serwis oferuje wyszukiwanie atrakcji w pobliżu użytkownika, zakładkę Zakupy z przeglądem ofert wybranych sklepów, a także przydatne narzędzia, takie jak tłumacz i kalkulator kursu walut.

Bezpieczeństwo danych – Huawei Cloud

Każdy, kto kiedykolwiek stracił dane zapisane w pamięci jakiegoś urządzenia, doskonale wie, jak trudne, a czasem wręcz niemożliwe, może być ich przywrócenie. By uniknąć tej niezwykle stresującej sytuacji, warto korzystać z kopii zapasowych. Dla korzystających z HMS, odpowiednia usługa działa w ramach Huawei Cloud, czyli przestrzeni dyskowej w chmurze, oferowanej użytkownikom ID Huawei.

W ramach kopii zapasowej przechowywać można tak istotne dane, jak ustawienia smartfona, zdjęcia, kontakty czy wiadomości. Można również zapisać dane zbierane przez aplikacje firm trzecich, takie jak Facebook czy WhatsApp.

Co istotne, funkcja backupu urządzeń może działać dla kilku posiadanych sprzętów na raz – bez ubawy o utratę danych z któregokolwiek.

Wszystko w jednym miejscu – ID Huawei

Dostęp do opisanych wyżej serwisów, funkcjonujących w ramach Mobilnych Usług Huawei, zapewnia jeden, wspólny identyfikator – ID Huawei, zaprojektowany w ten sposób, by zapewniać jak największą wygodę obsługi już od momentu rejestracji nowego użytkownika. Powstał po to, by ułatwić klientom korzystanie ze wszystkich swoich usług i wszystkich urządzeń bez jakiegokolwiek, skomplikowanego procesu. Zgodnie z zamierzeniem Huawei, oferowane urządzenia i usługi mają pracować jako jeden organizm, a ID Huawei ma być do niego kluczem.

By z niego skorzystać nie trzeba zakładać nowego adresu e-mail – wystarczy obecnie używany. Można również zalogować się przy pomocy Konta Google czy Facebooka.

Posiadacze Huawei ID, dzięki HMS mogą, między innymi, synchronizować swoje dane między urządzeniami i tworzyć ich kopię zapasową w chmurze, a także szybko i wygodnie logować się na kolejnych urządzeniach. By rozszerzyć ekosystem urządzeń zgodnych z HMS o kolejne urządzenie, wystarczy zeskanowanie kodu wyświetlanego na obecnym.

Huawei ID to także możliwość zdalnej lokalizacji zagubionych urządzeń. Dostępna jest również zdalna blokada urządzeń, jak i możliwość włączenia odgrywania dźwięku przez szukane urządzenie – przydatne zwłaszcza w domu!

Huawei Mobile Services w oczach użytkownika – wszystko w zasięgu ręki

Dwa lata bardzo intensywnego rozwoju sprawiły, że Huawei Mobile Services wyglądają teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Na przykładzie jednego ze smartfonów oferowanych przez producenta, przyjrzałem się temu, jak użytkuje się to oprogramowanie z perspektywy użytkownika, który wcale nie ma zamiaru poświęcać wiele czasu na naukę korzystania ze smartfona i skomplikowaną konfigurację poszczególnych ustawień. Celem było, po prostu, wyjąć smartfon z pudełka, przejść przez wstępną konfigurację i korzystać tak, jak na co dzień korzysta się ze smartfona.

W praktyce okazało się, że to znacznie wygodniejsze niż myślałem. Dzięki Huawei Mobile Services, już od momentu wyjęcia smartfona z pudełka, otrzymujemy przydatny zestaw narzędzi, zdolny zapewnić dostęp do wszystkich, najistotniejszych funkcji urządzenia. Oprogramowanie oferowane przez producenta szybko uzupełniłem aplikacjami, z których korzystam na co dzień, łącznie z obsługą rachunku bankowego i płatnościami mobilnymi.

Wystarczyło kilka chwil i wszystko działa. Proste, skuteczne, w sam raz dla kogoś, kto chce po prostu korzystać z fajnego smartfona.

Co dalej?

Skoro tylko dwa lata wystarczyły, by w oferowanym oprogramowaniu zaszły tak istotne zmiany, co będzie dalej? Mogę się jedynie domyślać, że wszystkiego jeszcze więcej, niż teraz. Z pewnością pojawią się nowe, inteligentne usługi, a oferta AppGallery rozszerzy o kolejne pozycje, w tym tak istotne, jak aplikacje kolejnych banków.

Materiał opracowany we współpracy z Huawei