Etui ciekawsze od samego smartfona. Sharp pochwalił się nowościami

Zaprezentowany Sharp Aquos Sense 10 jest interesującym smartfonem, ale dedykowane dla niego etui jeszcze bardziej zwracają uwagę.

Premiera Sharp Aquos Sense 10

W ofercie Sharpa znajdziemy całkiem sporo smartfonów. Przykładowo kilka miesięcy temu zadebiutował Sharp Aquos R10, czyli średniak, który ma aspiracje do bycia flagowcem. Natomiast teraz firma pokazała model Sharp Aquos Sense 10. Szkoda tylko, że z dostępnością w Polsce jest słabo, bowiem zazwyczaj urządzenia Japończyków zapowiadają się naprawdę przyzwoicie.

Sharp Aquos Sense 10 wyposażony jest w 6,1-calowy ekran Pro IGZO OLED o rozdzielczości FHD+ (2340 x 1080 pikseli), maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 1500 nitów. Sercem jest natomiast procesor Snapdragon 7s Gen 3. Producent chwali się wzrostem wydajności CPU o 20%, większą mocą GPU o 40% i 30% szybszym przetwarzaniem AI – to wszystko w porównaniu do Snapdragona 7s Gen 2.

Do wyboru są dwie konfiguracje. Pierwsza oferuje użytkownikowi 6 GB RAM i 128 GB na pliki, z kolei druga to już 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Na pokładzie znalazł się akumulator 5000 mAh, który podobno ma zapewnić dwa dni pracy przy dość intensywnym użytkowaniu.

fot. Sharp

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma 50,3 Mpix, przysłonę f/1.9 oraz optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 50,3 Mpix z f/2.2 i kątem widzenia 122 stopnie. Muszę przyznać, że wygląd wyspy z aparatami, najpewniej przez sposób rozmieszczenia „oczek”, ma w sobie coś niepokojącego. Z kolei z przodu znalazł się aparat 32 Mpix z f/2,2.

Sharp Aquos Sense 10 to jeszcze czytnik linii papilarnych i funkcja rozpoznawania twarzy użytkownika, aczkolwiek mam wątpliwości, czy drugie rozwiązanie jest faktycznie bezpieczne. Za łączność odpowiada moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax i Bluetooth 5.4. Nie zabrakło NFC i obsługi kart pamięci microSD. To wszystko działa pod kontrolą Androida 16.

fot. Sharp

Wymiary obudowy wynoszą 149 x 73 x 8,9 mm, a waga – 166 g. Sharp wspomina o spełnieniu standardów IPX5, IPX8 poraz IP6X i MIL-STD-810G.

Jeśli chodzi o etui, oferowanych jest sześć silikonowych etui w kolorach smartfona, a także specjalne etui stworzone we współpracy z marką Spingle. Ponadto, wśród akcesoriów z certyfikatem Sharp, znajdą się te wykonane z tkaniny denim, zaprojektowane we współpracy z markami Kojima Genes i Blue Sakura.

fot. Sharp

Sharp Aquos Sense 10 – cena i dostępność

Smartfon będzie wprowadzony na rynek w Japonii 13 listopada 2025 roku, a następnie pojawi się w sprzedaży na Tajwanie, w Indonezji i Singapurze. Wariant 6/128 GB został wyceniony na 62700 jenów (równowartość około 1507 złotych. Natomiast za wersję 8/256 GB trzeba zapłacić 69300 jenów (około 1666 złotych).