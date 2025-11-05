Popularny bank wprowadza nowe metody płatności. Zapłacisz (prawie) wszystkim

Jeden z popularnych banków w Polsce udostępnia swoim klientom nowe możliwości płatnicze. Od teraz za swoje zakupy zapłacisz jeszcze wygodniej – nie kartą, nie smartfonem – tylko (prawie) tak jak zechcesz.

Ani smartfon, ani karta. Ten bank pozwala już na więcej

Płacenie w sklepie kartą czy smartfonem już zupełnie nikogo nie dziwi. Mamy teraz coraz więcej możliwości, żeby portfel pozostawić w domu. Gotówka naprawdę rzadko jest nam potrzebna, a plastikowe, tradycyjne karty płatnicze, bardzo często zamieniamy na ich wirtualne odpowiedniki w smartfonach, ale da się jeszcze łatwiej. Jak pewnie się domyślacie – mam tutaj na myśli m.in. smartwatche, inteligentne pierścionki, breloczki czy inne niewielkie urządzenia wyposażone w moduł NFC.

Bank Millennium właśnie rozszerzył listę usług płatniczych o Xiaomi Pay, Zepp Pay (Amazfit), Swatch Pay, Fidesmo Pay, Digiseq Pay i Tappy Pay. Dzięki temu zwiększyło się też grono urządzeń ubieralnych, za pomocą których klienci mogą dokonywać płatności.

Aby skorzystać z unowocześnionej usługi w Banku Millennium konieczne jest dodanie swojej karty płatniczej do właściwej aplikacji powiązanej z urządzeniem. Po aktywowaniu wystarczy zbliżyć wybrany sprzęt do terminala. W niektórych przypadkach może być konieczne dokonanie autoryzacji poprzez wpisanie PIN-u – np. w zależności od kwoty do zapłaty lub gdy użytkownik ustali inne zabezpieczenia.

Nowe metody płatności w Banku Millennium (źródło: Bank Millennium)

Warto podkreślić, że użytkownicy Digiseq Pay, Tappy Pay i Zepp Pay obecnie mogą dodawać wyłącznie karty Mastercard. Pozostałe usługi pozwalają na korzystanie zarówno z karty Visa, jak i Mastercard. Obecnie klienci Banku Millennium mogą korzystać z popularnych wirtualnych portfeli, w tym Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay oraz Garmin Pay.

Jeśli jesteś klientem Banku Millennium można śmiało powiedzieć, że możesz już zapłacić prawie wszystkim.

Bank Millennium i jego nowoczesne rozwiązania

Instytucja finansowa pochwaliła się też, że aktywnie z bankowych kanałów cyfrowych korzysta ponad 3 miliony klientów. Jednocześnie ponad 2,7 miliona klientów decyduje się na zarządzanie swoim kontem bankowym na urządzeniach mobilnych.

Przypomnę, że od lipca 2025 roku klienci Banku Millennium mogą korzystać z usługi Millennium ID. Funkcja ta pozwala na szybkie i prostsze potwierdzenie tożsamości w serwisach administracji publicznej i komercyjnych. W międzyczasie Bank Millennium zaanonsował także oryginalną usługę – karty eSIM z limitem danych, które dają dostęp do sieci internetowej w roamingu.